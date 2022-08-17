«Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. В случае победы «Вердера», зайдет коэффициент 7.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4.
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20 августа 2022, 16:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Боруссия» Д показала на старте Бундеслиги, что она в хорошей форме и настроена бороться за золотые медали, обыграв двух непростых соперников. Команда имеет шесть очков и вместе с «Баварией» возглавляет турнирную таблицу. В предстоящем домашнем матче с «Вердером», который спустя год вернулся в Бундеслигу, болельщики будут ждать от «шмелей» исключительно победы. Два последних матча «Боруссии» Д завершились победами над «Фрайбургом» (3:1) и «Байером» (1:0).
«Вердер» еще не добивался побед, но смог набрать два балла, сыграв оба поединка вничью. Это говорит о готовности команды бороться в каждом матче за очки, чтобы больше не допускать вылета во вторую Бундеслигу. В матче с «Боруссией» Д на выезде даже ничья станет прекрасным результатом для команды из Бремена. В прошлом туре «Вердер» вырвал ничью со «Штутгартом», а ранее разошелся миром с «Вольфсбургом» (2:2).
Информация для ставок
- «Боруссия» Д выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Вердер» проиграл два выездных матча из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Вердер» проиграл семь из десяти матчей «Боруссии» Д на выезде за последнее время
Прогноз
«Боруссия» Д выглядит гораздо сильнее и увереннее гостей, а в этом матче у «шмелей» большие шансы одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» Д с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.