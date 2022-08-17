«Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2022)

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сегодня, 10:53

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. В случае победы «Вердера», зайдет коэффициент 7.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Боруссия» Д показала на старте Бундеслиги, что она в хорошей форме и настроена бороться за золотые медали, обыграв двух непростых соперников. Команда имеет шесть очков и вместе с «Баварией» возглавляет турнирную таблицу. В предстоящем домашнем матче с «Вердером», который спустя год вернулся в Бундеслигу, болельщики будут ждать от «шмелей» исключительно победы. Два последних матча «Боруссии» Д завершились победами над «Фрайбургом» (3:1) и «Байером» (1:0).

«Вердер» еще не добивался побед, но смог набрать два балла, сыграв оба поединка вничью. Это говорит о готовности команды бороться в каждом матче за очки, чтобы больше не допускать вылета во вторую Бундеслигу. В матче с «Боруссией» Д на выезде даже ничья станет прекрасным результатом для команды из Бремена. В прошлом туре «Вердер» вырвал ничью со «Штутгартом», а ранее разошелся миром с «Вольфсбургом» (2:2).

Информация для ставок

«Боруссия» Д выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вердер» проиграл два выездных матча из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Вердер» проиграл семь из десяти матчей «Боруссии» Д на выезде за последнее время

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит гораздо сильнее и увереннее гостей, а в этом матче у «шмелей» большие шансы одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» Д с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.