«Бостон Ривер» — «Насьональ». Прогноз на матч Высшей лиги Уругвая (19.06.2021)

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вчера, 13:21

«Бостон Ривер» примет «Насьональ». Этот матч запланирован на 19 июня 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали представителя столицы Уругвая — «Насьональ». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60, а на победу «Бостон Ривер» по 5.80.

Форма команд

«Бостон Ривер» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого уругвайского клуба — один балл. В нынешнем сезоне команда так ни разу и не выиграла, в активе клуба — одна ничья и четыре поражения. Команда забила шесть мячей и пропустила 12 голов. В последних матчах «Ривер» не может похвастаться хорошими результатами, клуб очень часто теряет очки и никак не может вырвать для себя победу.

«Насьональ» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды — 12 баллов. Представитель уругвайской столицы выиграл четыре матча, еще один поединок завершился поражением. «Насьональ» в нынешнем сезоне забил десять мячей и пропустил пять голов. В последних матчах клуб выглядит очень хорошо. Команда набрала хорошую форму и раз за разом выдает неплохие поединки.

Информация для ставок

● «Насьональ» выиграл четыре матча из последних пяти

● «Бостон Ривер» не побеждает пять игр кряду

● «Насьональ» забил десять голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на исход с учетом форы (+1) «Бостон Ривер» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по 1.73.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.85 на победу «Уондерерс» в матче против «Вилья Эспаньола».