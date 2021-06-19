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«Бостон Ривер» — «Насьональ». Прогноз на матч Высшей лиги Уругвая (19.06.2021)

вчера, 13:21

«Бостон Ривер» примет «Насьональ». Этот матч запланирован на 19 июня 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.593.971.56
Лига Ставок 5.00 4.20 1.60
Мелбет 5.25 4.24 1.55
1XBET 5.30 4.20 1.56
BetBoom 5.80 3.75 1.60

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали представителя столицы Уругвая — «Насьональ». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60, а на победу «Бостон Ривер» по 5.80.

Форма команд

«Бостон Ривер» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого уругвайского клуба — один балл. В нынешнем сезоне команда так ни разу и не выиграла, в активе клуба — одна ничья и четыре поражения. Команда забила шесть мячей и пропустила 12 голов. В последних матчах «Ривер» не может похвастаться хорошими результатами, клуб очень часто теряет очки и никак не может вырвать для себя победу.

«Насьональ» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды — 12 баллов. Представитель уругвайской столицы выиграл четыре матча, еще один поединок завершился поражением. «Насьональ» в нынешнем сезоне забил десять мячей и пропустил пять голов. В последних матчах клуб выглядит очень хорошо. Команда набрала хорошую форму и раз за разом выдает неплохие поединки.

Информация для ставок

● «Насьональ» выиграл четыре матча из последних пяти
● «Бостон Ривер» не побеждает пять игр кряду
● «Насьональ» забил десять голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на исход с учетом форы (+1) «Бостон Ривер» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по 1.73.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.85 на победу «Уондерерс» в матче против «Вилья Эспаньола».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.74 1.68 2.22
Лига Ставок 2.18 1.64 1.73 2.04
Мелбет 2.24 1.61
1XBET 1.25 3.72
BetBoom 3.15 1.32 2.02 1.72 1.61 2.20
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:58
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Бостон Ривер» (Монтевидео)
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