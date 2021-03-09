«Брага» — «Витория Гимараеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (10.03.2021)

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вчера, 03:39

«Брага» и «Витория» сыграют в рамках 22-го тура Примейры. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Победа «Браги» в предстоящем матче котируется отметкой 1.62. Сыграть гостевую победу «Витории» можно за 5.60, а ничья доступна с коэффициентом 4.00.

Согласно линии, которую предложил букмекер, игра получится низовой. Заключить пари на тотал меньше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.89, больше – 2.01.

Форма команд

«Брага» не смогла продолжить выступления в Лиге Европы, дважды уступив «Роме» — 0:2 дома и 1:3 в гостях. Но в чемпионате Португалии дела у «канониров» обстоят вполне прилично. Команда базируется на третьем месте, уступая «Порту» только два зачетных пункта. В португальской лиге «Брага» выиграла в трех прошлых матчах, одолев «Насионал» (2:1), «Тонделу» (4:2) и «Санта-Клару» (1:0). За лидером «Спортингом» «пушкарям» не угнаться, но ввязаться в борьбу за вторую позицию им вполне по силам.

«Витория» несколько сбавила обороты, что негативно сказалось на турнирном положении команды, которая выпала из зоны еврокубков. В пяти прошлых турах лиги «черно-белые» одержали только одну победу — 26 февраля в домашней игре против «Боавишты» (2:1). В этот период «Витория» проиграла «Пасуш де Феррейре» (1:2) и «Риу Аве» (1:3), а также разделила очки с «Фаренсе» (2:2) и «Белененсешем» (1:1).

Информация для ставок

«Брага» выиграла четыре прошлых матча у соперника

В 10 домашних игра чемпионата «Брага» одержала восемь побед

«Витория» не побеждала в четырех предыдущих гостевых играх чемпионата

Прогноз

«Брага» должна пользоваться неоднозначной формой соперника. В домашних играх «канониры» выступают продуктивно, что подтверждает статистика. Также не в пользу «Витории» говорят регулярные провалы команды во встречах с оппонентом.

Предлагаем сыграть ставку на победу «Браги» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.