«Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (24.05.2023)

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вчера, 19:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Брайтона» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Брайтон» проводит отличный сезон и закономерно занимает место в зоне еврокубков. На данный момент коллектив идет на шестом месте с 61 баллом и опережает «Астон Виллу» на три пункта, при этом имея матч в запасе. Хозяева постараются дать бой чемпиону Англии, а может быть и даже набрать баллы в этой встрече. Два последних матча «Брайтона» завершились домашней победой над «Саутгемптоном» (3:1) и крупным поражением на выезде с «Ньюкасл Юнайтед» (1:4).

«Манчестер Сити» не знает равных во всех турнирах и уже успел оформить очередное чемпионство в Англии, хотя еще пару месяцев назад это казалось маловероятным. «Горожане» также готовятся к финалу Лиги чемпионов с «Интером», но и матч чемпионата Англии с «Брайтоном» не будут откровенно игнорировать. В прошлом туре «Манчестер Сити» минимально переиграл «Чесли» (1:0), а в Лиге чемпионов на своем поле разгромил «Реал» (4:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих

«Брайтон» одержал шесть побед в десяти последних матчах на своем стадионе

Восемь из десяи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Брайтоном» при одном поражении

Прогноз

«Манчестер Сити» постарается поберечь силы на более важные поединки и существует большая вероятность ротации состава. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.