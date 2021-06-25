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Бразилия — Эквадор. Прогноз на матч Кубка Америки (28.06.2021)

вчера, 23:10

Бразилия сыграет против Эквадора в рамках Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Кубок Америки 2021
Бразилия
Эквадор
- : -
28 июня 2021, 00:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.354.7610.16
Лига Ставок 1.39 5.00 8.60
Фонбет 1.33 4.85 10.20
Мелбет 1.36 4.74 10.00
1XBET 1.36 4.74 10.00

Ставки букмекеров

Фаворит матча — сборная Бразилии, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.65 и на победу Эквадора по 9.90.

Форма команд

Бразилия в отличной форме. В последних трех матчах Бразилия держит уровень, она обыграла всех своих соперников. В первом туре Копы Бразилия одолела Венесуэлу 3:0, затем обыграла Перу 4:0 и выиграла у Колумбии 2:1. Команда уже вышла в плей-офф.

Эквадор стартовал на Кубке Америки с очень плохими результатами. Команда уступила Колумбии 0:1, затем сыграла вничью в поединке против Венесуэлы 2:2, после чего с таким же счетом закончился и матч с Перу.

Информация для ставок

  • Эквадор не побеждает пять матчей кряду
  • Бразилия не проигрывает десять игр кряду
  • Эквадор пропустил в пяти играх кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — исход с учетом форы (-2.5) Бразилии по коэффициенту 3.60. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.80.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.73 на победу хозяев в матче «Дандолк» — «Дерри Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.80 1.58 2.39
Лига Ставок 2.01 1.78 1.58 2.34
Мелбет 2.07 1.83
1XBET 2.07 1.83
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