«Коритиба» — «Форталеза». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.07.2022)

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30 июня 2022, 12:47

Ставки букмекеров

Аналитики не определяют фаворита в этой игре. Поставить на победу «Коритибы» можно по коэффициенту 2.60, а успех «Форталезы» можно спрогнозировать по котировке 2.85. Вероятность ничьи букмекерская контора Лига Ставок оценила в 3.10.

Также букмекер не ожидает от команд результативного футбола. Исход ТМ(2,5) гола идет в линии по коэффициенту 1.55, ТБ (2,5) – 2.44.

Форма команд

Футболисты «Коритибы» зафиксировали четыре поражения подряд в чемпионате Бразилии. Существенный недобор очков откинул команду ближе к зоне вылета. В последнем туре Серии A «Коритиба» проиграла в гостях «Интернсьоналю» (0:3), не забив во втором поединке кряду.

«Форталеза» примеряет на себе статус главного аутсайдера бразильского чемпионата. На счету команды 10 очков, а в последней игре она зафиксировала восьмое поражение в сезоне, проиграв в гостях «Атлетико» Минейро (3:2), несмотря на два забитых мяча.

Информация для ставок

«Коритиба» выиграла 4 из прошлых 5 домашних матчей у «Форталезы»

«Форталеза» пропускала по три гола в двух прошлых гостевых матчах

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в двух последних очных встречах

Прогноз

«Форталеза» стабильно терпит неудачи на поле «Коритибы». Поэтому, рекомендуем поставить на фору (0) в пользу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.