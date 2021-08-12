«Брентфорд» — «Арсенал». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (13.08.2021)

«Арсенал» будет играть против «Брентфорда» в рамках первого тура Английской Премьер-Лиги. Этот поединок запланирован на 13 августа 2021 года. В прошлом сезоне «Арсенал» показал ужасный уровень игры и провалил выступления в чемпионате, а «Брентфорд» здорово смотрелся в Чемпионшипе. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в АПЛ.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу хозяев по коэффициенту 3.90.
Форма команд
«Брентфорд» в прошлом сезоне смотрелся очень даже неплохо. Команда хорошо проявила себя как в Чемпионшипе, так и в плей-офф, за что и заслужила выход в АПЛ. В товарищеских матчах этого сезона команда также играла очень хорошо и проиграла всего один раз. «Брентфорд» одолел «Валенсию» со счётом 2:1, а также обыгрывал «Кембридж» со счётом 3:1 и сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Команда хорошо подготовлена и много забивает, поэтому «Арсеналу» будет сложно противостоять такому сопернику.
«Арсенал» провалился в АПЛ в прошлом сезоне и показал неудачную игру в первых матчах товарищеского турнира в этом сезоне. Клуб трижды проиграл, это были поражения против «Тоттенхэма» (0:1), а также против «Челси» (1:2) и против «Хиберниана» (1:2). «Арсенал» победил «Уотфорд» (4-1) и одолел «Миллуолл» с таким же счетом. У «Арсенала» большие проблемы с обороной, клуб не знает, как защищаться, но в этом ему может помочь новый защитник Бен Уайт, который перешел за 50 миллионов фунтов.
Информация для ставок
- «Арсенал» проиграл два матча из последних пяти
- «Брентфорд» выиграл три матча из последних пяти
- «Арсенал» пропустил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.25.