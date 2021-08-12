«Брентфорд» — «Арсенал». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (13.08.2021)

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вчера, 21:24

«Арсенал» будет играть против «Брентфорда» в рамках первого тура Английской Премьер-Лиги. Этот поединок запланирован на 13 августа 2021 года. В прошлом сезоне «Арсенал» показал ужасный уровень игры и провалил выступления в чемпионате, а «Брентфорд» здорово смотрелся в Чемпионшипе. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в АПЛ .

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу хозяев по коэффициенту 3.90.

Форма команд

«Брентфорд» в прошлом сезоне смотрелся очень даже неплохо. Команда хорошо проявила себя как в Чемпионшипе, так и в плей-офф, за что и заслужила выход в АПЛ . В товарищеских матчах этого сезона команда также играла очень хорошо и проиграла всего один раз. «Брентфорд» одолел «Валенсию» со счётом 2:1, а также обыгрывал «Кембридж» со счётом 3:1 и сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Команда хорошо подготовлена и много забивает, поэтому «Арсеналу» будет сложно противостоять такому сопернику.



«Арсенал» провалился в АПЛ в прошлом сезоне и показал неудачную игру в первых матчах товарищеского турнира в этом сезоне. Клуб трижды проиграл, это были поражения против «Тоттенхэма» (0:1), а также против «Челси» (1:2) и против «Хиберниана» (1:2). «Арсенал» победил «Уотфорд» (4-1) и одолел «Миллуолл» с таким же счетом. У «Арсенала» большие проблемы с обороной, клуб не знает, как защищаться, но в этом ему может помочь новый защитник Бен Уайт, который перешел за 50 миллионов фунтов.

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл два матча из последних пяти

«Брентфорд» выиграл три матча из последних пяти

«Арсенал» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.25.