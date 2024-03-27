«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (30.03.2024)

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вчера, 12:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Брентфорда» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Брентфорд» проводит неудовлетворительный сезон по сравнению с прошлыми двумя годами, однако на вылет из АПЛ команд не претендует. Коллектив идет на 15 месте с 26 баллами и опережает опасное 18 место на пять пунктов, поэтому расслабляться очень рано. Команда не раз отбирала очки у «Манчестер Юнайтед» и постарается сделать это еще раз в будущей игре. В прошлом туре «Брентфорд» проиграл на выезде «Бернли» (1:2), а ранее с тем же счетом уступил «Арсеналу» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» пытается зацепиться за место в четверке или хотя бы в зоне еврокубков, но отрыв достаточно неприятный. Команда идет на шестом месте с 47 баллами и на шесть пунктов отстает от «Тоттенхэма». «Красным дьяволам» нужны только победы в ближайших матчах и даже это не гарантирует им место в еврокубках. В прошлом матче «Манчестер Юнайтед» выиграл в дополнительное время у «Ливерпуля» (4:3) в кубке ФА , а ранее обыграл на своем поле «Эвертон» (2:0)

Информация для ставок

Семь последних матчей из десяти «Брентфорд» проиграл во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из семи последних матчей на выезде

«Брентфорд» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Манчестер Юнайтед»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Брентфорд» находится не в лучшей форме, поэтому шансов в этой встрече на благоприятный исход очень мало. Предлагаем поверить в победу «Манчестер Юнайтед» и сделать ставку по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.