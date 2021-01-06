ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Брест» — «Ницца». Прогноз на матч чемпионата Франции (06.01.2021)

06 января 2021, 07:17

18-й тур Лиги 1 откроет поединок «Бреста» и «Ниццы». Чьи шансы на победу выглядят предпочтительнее? Ответ найдете в прогнозе, представленном на нашем сайте.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.223.763.27
Fonbet Live! 1.02 19.00 100.00
Мелбет 2.37 3.70 2.96
Лига ставок 2.42 3.45 2.85

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту игру. Победа «Бреста» доступна за 2,26, ничья находится на отметке 3,62, а триумф команды гостей можно сыграть за 3,13.

В тотале без сюрпризов, видим классические цифры в 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,71, а меньше за 2,26.

Форма команд

«Брест» не может победить на протяжении уже трех последних игр. В прошлом туре была прервана серия из трех матчей без поражений, когда клуб уступил «Лансу» (1:2). Стоит признать, что «Брест» продолжает падение в турнирной таблице и находится уже на 11-м месте. Нужно что-то делать с обороной – 31 пропущенный мяч — это очень много.

«Ницца» не выигрывает два тура подряд. Команда является соседом по турнирной таблице своего ближайшего оппонента. В прошлом туре клуб сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2). В последних двух встречах «Ницца» пропустила шесть голов.

Информация для ставок

  • «Брест» не проигрывает на домашней арене на протяжении четырех последних поединков – три победы и ничья
  • «Ницца» выиграла 4 из 10 последних выездных поединков
  • «Брест» победил в 6 из 10 последних домашних матчей
  • Команды дважды встречались между собой в прошлом сезоне. Обе игры завершились вничью

Прогноз

Мы считаем, что в грядущем противостоянии сложно выделить фаворита. У обеих команд не клеится с обороной в последних играх. Ставка на тотал больше 2,5 голов видится неплохим решением для этого пари. Ничего не придумываем, играем классический верх с котировкой 1,71 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.223.763.27
Fonbet Live! 1.02 19.00 100.00
Мелбет 2.37 3.70 2.96
Лига ставок 2.42 3.45 2.85
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
06 января в 13:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами явным аутсайдером матча является футбольный клуб «Ницца»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100