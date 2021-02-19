«Бристоль Сити» — «Барнсли». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (20.02.2021)

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вчера, 17:20

«Бристоль Сити» играет против «Барнсли» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Матч состоится 20 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

В этом поединке коэффициент на победу «Барнсли» составил 2.15. Также букмекеры принимают ставки на победу «Бристоль Сити» за 3.60 и на ничейный исход за 3.40.

Форма команд

«Бристоль Сити» находится на 14-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, у клуба 39 очков в активе. В последнее время команда совсем забыла, как побеждать, но у «Бристоля» бывают проблески. Поединок против «Барнсли» будет очередным шансом показать себя.

«Барнсли» расположился на десятом месте в таблице Чемпионшипа, у клуба 42 балла в активе. Несмотря на свое положение в турнирной таблице, «Барнсли» временами показывает игру достойную команды с самой верхушки. Матч против «Бристоля» будет непростым, но в случае победы есть шанс подняться на строчку выше.

Информация для ставок

«Барнсли» не проигрывает четыре матча кряду

«Бристоль Сити» не может победить вот уже пять матчей подряд

«Барнсли» выиграл всего пять гостевых матчей из 15 в нынешнем сезоне

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «гол будет забит с 46-й по 60-ю минуту» по коэффициенту 2.85. Также букмекеры принимают ставку на 2-3 гола в этом поединке по коэффициенту 1.90.

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