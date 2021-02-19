«Бристоль Сити» — «Барнсли». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (20.02.2021)

«Бристоль Сити» играет против «Барнсли» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Матч состоится 20 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Англии.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
В этом поединке коэффициент на победу «Барнсли» составил 2.15. Также букмекеры принимают ставки на победу «Бристоль Сити» за 3.60 и на ничейный исход за 3.40.
Форма команд
«Бристоль Сити» находится на 14-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, у клуба 39 очков в активе. В последнее время команда совсем забыла, как побеждать, но у «Бристоля» бывают проблески. Поединок против «Барнсли» будет очередным шансом показать себя.
«Барнсли» расположился на десятом месте в таблице Чемпионшипа, у клуба 42 балла в активе. Несмотря на свое положение в турнирной таблице, «Барнсли» временами показывает игру достойную команды с самой верхушки. Матч против «Бристоля» будет непростым, но в случае победы есть шанс подняться на строчку выше.
Информация для ставок
- «Барнсли» не проигрывает четыре матча кряду
- «Бристоль Сити» не может победить вот уже пять матчей подряд
- «Барнсли» выиграл всего пять гостевых матчей из 15 в нынешнем сезоне
Прогноз
В этом поединке можно поставить на «гол будет забит с 46-й по 60-ю минуту» по коэффициенту 2.85. Также букмекеры принимают ставку на 2-3 гола в этом поединке по коэффициенту 1.90.
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