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«Бристоль Сити» — «Барнсли». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (20.02.2021)

вчера, 17:20

«Бристоль Сити» играет против «Барнсли» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Матч состоится 20 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.153.372.04
Fonbet 4.00 3.35 2.00
Мелбет 3.80 3.44 2.07
Лига ставок 3.85 3.25 1.99
Pin-up 3.70 3.20 2.08

Ставки букмекеров

В этом поединке коэффициент на победу «Барнсли» составил 2.15. Также букмекеры принимают ставки на победу «Бристоль Сити» за 3.60 и на ничейный исход за 3.40.

Форма команд

«Бристоль Сити» находится на 14-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, у клуба 39 очков в активе. В последнее время команда совсем забыла, как побеждать, но у «Бристоля» бывают проблески. Поединок против «Барнсли» будет очередным шансом показать себя.

«Барнсли» расположился на десятом месте в таблице Чемпионшипа, у клуба 42 балла в активе. Несмотря на свое положение в турнирной таблице, «Барнсли» временами показывает игру достойную команды с самой верхушки. Матч против «Бристоля» будет непростым, но в случае победы есть шанс подняться на строчку выше.

Информация для ставок

  • «Барнсли» не проигрывает четыре матча кряду
  • «Бристоль Сити» не может победить вот уже пять матчей подряд
  • «Барнсли» выиграл всего пять гостевых матчей из 15 в нынешнем сезоне

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «гол будет забит с 46-й по 60-ю минуту» по коэффициенту 2.85. Также букмекеры принимают ставку на 2-3 гола в этом поединке по коэффициенту 1.90.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лацио» — «Сампдория».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.153.372.04
Fonbet 4.00 3.35 2.00
Мелбет 3.80 3.44 2.07
Лига ставок 3.85 3.25 1.99
Pin-up 3.70 3.20 2.08
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sv_1969
sv_1969
вчера в 17:22
Возможна ничья
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