«Бристоль Сити» — «Портсмут». Прогноз матча Кубка Англии (10.01.2021)

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09 января 2021, 13:01

10 января встретятся команды «Бристоль Сити» и «Портсмут». Удастся ли хозяевам поля выйти в 1/16 Кубка?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет доступны следующие котировки на данный поединок. Сыграть победу «Бристоль Сити» разрешено за 2,54, ничья открыта на отметке 3,32, а выигрыш команды «Портсмут» доступен за 2,82.

Тотал в этом поединке зафиксирован на отметке в 2,5 мяча. Больше доступно на значении 1,75, а меньше можно взять за 2,19.

Форма команд

Накануне «Бристоль Сити» обыграл «Уикомб» (2:1) и проиграл «Лутону» (1:2), набранные тридцать три очка отправляют команду на 10-е место.

У «Портсмута» результаты весьма обнадеживающие – поединок с «Флитвудом» завершился вничью (0:0), а матч с «Халлом» закончился безукоризненным триумфом (2:0). И благодаря набранным 35 очкам команда стоит на 3-м месте.

Информация для ставок

Команда «Бристоль Сити» выиграла два из пяти последних домашних матчей

«Портсмут» выиграл три из пяти последних домашних матчей

В последнем междусобойчике была зафиксирована ничья (0:0)

Прогноз

Считаем, что «Бристоль Сити» сможет выйти в 1/16 кубка Англии, но вряд ли это будет легкая победа. Наша ставка на победу команды «Бристоль Сити» за 2,54.

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