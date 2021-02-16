«Бристоль Сити» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.02.2021)

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сегодня, 04:46

В 30-м туре второго по силе чемпионата Англии «Бристоль Сити» примет у себя «Рединг». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рединг». Команда играет в гостях, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.1. Победа «Бристоль Сити» оценивается в 3.75, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку 2.26 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.64. Вероятность того, что команды обменяются голами, оценивается в 1.95.

Форма команд

Еще совсем недавно «Рединг» шел наравне с лидерами турнирной таблицы, но результаты последних встреч немного отодвинули клуб от претендентов на прямое повышение в классе. «Рединг» не может выиграть уже три матча подряд, и если руководство и тренерский штаб не внесут изменения в рабочий процесс, то выход в АПЛ можно будет отложить еще на один год. В прошлом туре «Рединг» проиграл «Миллуолу» (1:2), а еще ранее уступил «Брентфорду» (1:3).

«Бристоль Сити» находится в середине турнирной таблицы. В последнее время у коллектива наблюдается небольшой кризис, который вылился в несколько поражений подряд. Команда много пропускает и пока не готова бороться за высокие места в Чемпионшипе. В прошлых двух турах «Бристоль Сити» проиграл «Уотфорду» (0:6) и «Кардиффу» (0:2).

Информация для ставок

«Бристоль Сити» не может взять очки на протяжении 4 матчей

Четыре из пяти выездных матчей «Рединга» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бристоль Сити» выиграл четыре последних домашних матча из пяти во всех турнирах

Четыре последние очные встречи команд из пяти закончились с ТМ 2.5.

Прогноз

«Бристоль Сити» хорошо выступает в домашних стенах, но форма команды на данном отрезке чемпионата оставляет желать лучшего. «Рединг» имеет больше шансов на успех в нынешнем противостоянии, поэтому рекомендуем сделать ставку именно на гостей. Сделать это можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.1.