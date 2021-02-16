«Бристоль Сити» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.02.2021)

В 30-м туре второго по силе чемпионата Англии «Бристоль Сити» примет у себя «Рединг». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.
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сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рединг». Команда играет в гостях, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.1. Победа «Бристоль Сити» оценивается в 3.75, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.25.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку 2.26 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.64. Вероятность того, что команды обменяются голами, оценивается в 1.95.
Форма команд
Еще совсем недавно «Рединг» шел наравне с лидерами турнирной таблицы, но результаты последних встреч немного отодвинули клуб от претендентов на прямое повышение в классе. «Рединг» не может выиграть уже три матча подряд, и если руководство и тренерский штаб не внесут изменения в рабочий процесс, то выход в АПЛ можно будет отложить еще на один год. В прошлом туре «Рединг» проиграл «Миллуолу» (1:2), а еще ранее уступил «Брентфорду» (1:3).
«Бристоль Сити» находится в середине турнирной таблицы. В последнее время у коллектива наблюдается небольшой кризис, который вылился в несколько поражений подряд. Команда много пропускает и пока не готова бороться за высокие места в Чемпионшипе. В прошлых двух турах «Бристоль Сити» проиграл «Уотфорду» (0:6) и «Кардиффу» (0:2).
Информация для ставок
- «Бристоль Сити» не может взять очки на протяжении 4 матчей
- Четыре из пяти выездных матчей «Рединга» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Бристоль Сити» выиграл четыре последних домашних матча из пяти во всех турнирах
- Четыре последние очные встречи команд из пяти закончились с ТМ 2.5.
Прогноз
«Бристоль Сити» хорошо выступает в домашних стенах, но форма команды на данном отрезке чемпионата оставляет желать лучшего. «Рединг» имеет больше шансов на успех в нынешнем противостоянии, поэтому рекомендуем сделать ставку именно на гостей. Сделать это можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.1.