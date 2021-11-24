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«Брондбю» — «Лион». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

24 ноября 2021, 17:52

В пятом туре группового раунда Лиги Европы «Лион» отправится в гости на поле «Брондбю». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на игру, которая состоится 25 ноября 2021 года.

Лига Европы 2021/2022
Брондбю
Лион
1 : 3
завершен
25 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.443.682.12
Фонбет 3.35 3.60 2.10
Мелбет 3.07 3.69 2.30
1XBET 3.36 3.76 2.20
BetBoom 3.16 3.51 2.32

Ставки букмекеров

Линию ставок на основные исходы этой встречи букмекеры расписали так: победа «Брондбю» идет по коэффициенту 3.40, ничья котируется в 3.74, а поставить на победу «Лиона» можно по цене 2.19.

Аналитики компании Фонбет также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Исход ТБ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.85, ТМ(2.5) – 2.06.

Форма команд

«Брондбю» не знает вкуса побед на групповой стадии Лиги Европы и вполне заслуженно базируется на последнем месте квартета. Представитель Дании за четыре тура смог набрать только два балла, сыграв вничью со «Спартой» (0:0) и «Рейнджерс» (1:1), а также уступил «Лиону» в гостях (0:3) и шотландскому клубу (0:2).

У «Лиона» в Лиге Европы все хорошо – четыре победы с общим счетом 12:3. Эти результаты позволили «ткачам» досрочно забронировать за собой проход в плей-офф с первой позиции.

Если же рассмотреть успешность «Лиона» во французской Лиге 1, то там не все так гладко. В общем зачете клуб идет на десятой строчке, проиграв два из трех прошлых матчей в первенстве. При этом на минувших выходных «Лион» принимал дома «Марсель», но матч был прерван в дебюте из-за беспорядков болельщиков.

Информация для ставок

  • «Лион» побеждал в 7 из прошлых 8 матчей Лиги Европы
  • «Лион» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих поединках турнира
  • В 3 прошлых матчах «Лиона» в Лиге Европы сыграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

«Лион», который уже все решил на групповом этапе Лиги Европы, сейчас больше думает о Лиге 1, где команде Петера Боса нужно срочно улучшать турнирное положение. «Брондбю» в этом матче устроит только победа, поэтому хозяевам придется играть с прицелом на ворота соперника. Рекомендуем ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.38 2.05 1.81 1.61 2.40
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 1.25 4.15
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Все комментарии
Gahi
Gahi
24 ноября в 20:14
В этом матче обе команды забьют. Удачи
bn4fwaasjy46
bn4fwaasjy46
24 ноября в 19:37
Футбольный клуб «Лион» выиграет матч.
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