«Брондбю» — «Лион». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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24 ноября 2021, 17:52

В пятом туре группового раунда Лиги Европы «Лион» отправится в гости на поле «Брондбю». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на игру, которая состоится 25 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Линию ставок на основные исходы этой встречи букмекеры расписали так: победа «Брондбю» идет по коэффициенту 3.40, ничья котируется в 3.74, а поставить на победу «Лиона» можно по цене 2.19.

Аналитики компании Фонбет также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Исход ТБ (2,5) идет в линии по коэффициенту 1.85, ТМ(2.5) – 2.06.

Форма команд

«Брондбю» не знает вкуса побед на групповой стадии Лиги Европы и вполне заслуженно базируется на последнем месте квартета. Представитель Дании за четыре тура смог набрать только два балла, сыграв вничью со «Спартой» (0:0) и «Рейнджерс» (1:1), а также уступил «Лиону» в гостях (0:3) и шотландскому клубу (0:2).

У «Лиона» в Лиге Европы все хорошо – четыре победы с общим счетом 12:3. Эти результаты позволили «ткачам» досрочно забронировать за собой проход в плей-офф с первой позиции.

Если же рассмотреть успешность «Лиона» во французской Лиге 1, то там не все так гладко. В общем зачете клуб идет на десятой строчке, проиграв два из трех прошлых матчей в первенстве. При этом на минувших выходных «Лион» принимал дома «Марсель», но матч был прерван в дебюте из-за беспорядков болельщиков.

Информация для ставок

«Лион» побеждал в 7 из прошлых 8 матчей Лиги Европы

«Лион» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих поединках турнира

В 3 прошлых матчах «Лиона» в Лиге Европы сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз