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«Брондбю» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

03 ноября 2021, 19:21

«Брондбю» и «Рейнджерс» проведут очную встречу в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 4 октября 2021 года.

Лига Европы 2021/2022
Брондбю
Рейнджерс
1 : 1
завершен
04 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки на эту игру: победа «Брондбю» идет по коэффициенту 3.86, заключить пари на ничью можно за 3.85, а победа «Рейнджерс» оценивается по котировке 1.98.

Аналитики также отдают предпочтение результативному формату противостояния. Ставки на ТБ(2,5) голов идут по котировке 1.83, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

21 октября «Рейнджерс» победил дома «Брондбю» со счетом 2:0. Эта виктория стала для шотландского клуба первой в группе. Прежде коллектив из Глазго проиграл «Лиону» (0:2) и «Спарте» (0:1), заняв промежуточное третье место в квартете.

У «Брондю» на счету только один балл, который команда взяла в стартовом туре на своем поле у «Спарты». Затем датский чемпион проиграл в гостях «Лиону» (0:3), обосновавшись на последнем месте рейтинга.

Накануне предстоящего поединка команды добыли синхронные победы в национальных чемпионатах. «Брондю» в чемпионате Дании смог обыграть на выезде «Виборг» (1:0), а «Рейнджерс» разгромил на выезде «Мотеруэлл» (6:1).

Информация для ставок

  • В семи прошлых играх «Рейнджерс» в Лиге Европы прошла ставка ТМ(2,5)
  • «Брондбю» не забивал голы в трех последних поединках Лиги Европы
  • «Брондбю» не побеждал в пяти предыдущих поединках турнира

Прогноз

Рекомендуем обратить внимание на ставку ТМ (3) голов, которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.38 2.05 1.81 1.61 2.40
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.34 3.40
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Все комментарии
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03 ноября в 19:39
Футбольный клуб «Рейнджерс» (Глазго) выиграет матч.
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