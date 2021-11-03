«Брондбю» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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03 ноября 2021, 19:21

«Брондбю» и «Рейнджерс» проведут очную встречу в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 4 октября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки на эту игру: победа «Брондбю» идет по коэффициенту 3.86, заключить пари на ничью можно за 3.85, а победа «Рейнджерс» оценивается по котировке 1.98.

Аналитики также отдают предпочтение результативному формату противостояния. Ставки на ТБ (2,5) голов идут по котировке 1.83, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

21 октября «Рейнджерс» победил дома «Брондбю» со счетом 2:0. Эта виктория стала для шотландского клуба первой в группе. Прежде коллектив из Глазго проиграл «Лиону» (0:2) и «Спарте» (0:1), заняв промежуточное третье место в квартете.

У «Брондю» на счету только один балл, который команда взяла в стартовом туре на своем поле у «Спарты». Затем датский чемпион проиграл в гостях «Лиону» (0:3), обосновавшись на последнем месте рейтинга.

Накануне предстоящего поединка команды добыли синхронные победы в национальных чемпионатах. «Брондю» в чемпионате Дании смог обыграть на выезде «Виборг» (1:0), а «Рейнджерс» разгромил на выезде «Мотеруэлл» (6:1).

Информация для ставок

В семи прошлых играх «Рейнджерс» в Лиге Европы прошла ставка ТМ(2,5)

«Брондбю» не забивал голы в трех последних поединках Лиги Европы

«Брондбю» не побеждал в пяти предыдущих поединках турнира

Прогноз

Рекомендуем обратить внимание на ставку ТМ (3) голов, которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.55.