«Брюгге» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.05.2021)

В 6-м туре Чемпионской группы Про-Лиги Бельгии «Брюгге» примет у себя «Генк». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Брюгге» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Победа «Генка» котируется в 3.26. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.94.
Коэффициент на тотал больше 3 мячей составил 1.75, низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.1. Исход «обе команды забьют» представлен котировкой 1.46.
Форма команд
«Брюгге» после ничейной игры с «Андерлехтом» (3:3) 20 мая стал чемпионом страны. В последнем туре «чёрно-синие» могут опробовать резерв в матче сильным соперником.
«Генк» проводит отличный отрезок сезона и заслуженно вышел в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице. В прошлом туре Чемпионской группы «Генк» уверенно обыграл «Антверпен» (4:0), а туром ранее одолел «Андерлехт» (2:1).
Информация для ставок
- «Брюгге» забивает и пропускает в трех домашних матчах подряд
- «Генк» проиграл один из семи последних выездных матчей, забивая при этом минимум два мяча
- В девяти из десяти последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»
- «Брюгге» победил один раз в пяти турах Чемпионской группы
Прогноз
Команды решили свои задачи на сезон, а потому в последней игре, скорее всего, порадуют болельщиков красивым атакующим футболом. Сделать ставку «обе забьют + ТБ 2.5» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.