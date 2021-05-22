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«Брюгге» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.05.2021)

сегодня, 06:40

В 6-м туре Чемпионской группы Про-Лиги Бельгии «Брюгге» примет у себя «Генк». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.923.45
Лига Ставок 1.94 3.95 3.45
Мелбет 1.95 4.10 3.42
1XBET 1.95 4.10 3.42
BetBoom 1.96 3.90 3.30

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Брюгге» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Победа «Генка» котируется в 3.26. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.94.

Коэффициент на тотал больше 3 мячей составил 1.75, низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.1. Исход «обе команды забьют» представлен котировкой 1.46.

Форма команд

«Брюгге» после ничейной игры с «Андерлехтом» (3:3) 20 мая стал чемпионом страны. В последнем туре «чёрно-синие» могут опробовать резерв в матче сильным соперником.

«Генк» проводит отличный отрезок сезона и заслуженно вышел в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице. В прошлом туре Чемпионской группы «Генк» уверенно обыграл «Антверпен» (4:0), а туром ранее одолел «Андерлехт» (2:1).

Информация для ставок

  • «Брюгге» забивает и пропускает в трех домашних матчах подряд
  • «Генк» проиграл один из семи последних выездных матчей, забивая при этом минимум два мяча
  • В девяти из десяти последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»
  • «Брюгге» победил один раз в пяти турах Чемпионской группы

Прогноз

Команды решили свои задачи на сезон, а потому в последней игре, скорее всего, порадуют болельщиков красивым атакующим футболом. Сделать ставку «обе забьют + ТБ 2.5» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.45 2.27 1.75
Лига Ставок 2.70 1.43 2.19 1.63
Мелбет 2.78 1.42
1XBET 2.78 1.42
BetBoom 5.10 1.14 2.75 1.40 2.18 1.62
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 09:20
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Генк»
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