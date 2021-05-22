«Брюгге» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.05.2021)

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сегодня, 06:40

В 6-м туре Чемпионской группы Про-Лиги Бельгии «Брюгге» примет у себя «Генк». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Брюгге» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Победа «Генка» котируется в 3.26. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.94.

Коэффициент на тотал больше 3 мячей составил 1.75, низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.1. Исход «обе команды забьют» представлен котировкой 1.46.

Форма команд

«Брюгге» после ничейной игры с «Андерлехтом» (3:3) 20 мая стал чемпионом страны. В последнем туре «чёрно-синие» могут опробовать резерв в матче сильным соперником.

«Генк» проводит отличный отрезок сезона и заслуженно вышел в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице. В прошлом туре Чемпионской группы «Генк» уверенно обыграл «Антверпен» (4:0), а туром ранее одолел «Андерлехт» (2:1).

Информация для ставок

«Брюгге» забивает и пропускает в трех домашних матчах подряд

«Генк» проиграл один из семи последних выездных матчей, забивая при этом минимум два мяча

В девяти из десяти последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»

«Брюгге» победил один раз в пяти турах Чемпионской группы

Прогноз