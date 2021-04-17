«Брюгге» — «Роял Мускрон-Перувельц». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.04.2021)

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вчера, 22:01

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 34-й тур высшей лиги Бельгии. «Брюгге» ждет в гости неуступчивый «Мускрон». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.21. Победа «Мускрона» оценивается в 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.8

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.11. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.06.

Форма команд

«Мускрон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице и находится в очень трудной ситуации за несколько туров до конца чемпионата. Команда отстает от ближайшего соперника на четыре пункта и играет против чемпиона страны. Спастись коллективу от понижения в классе поможет только чудо. В последних двух играх «Мускрон» проиграл «Антверпену» (2:3) и сыграл вничью с «Шарлеруа» (1:1).

«Брюгге» имеет большой отрыв и за последнее время теряет много очков, давая игровое время некоторым резервным игрокам. Команда выполнила все свои задачи и может доигрывать сезон в свое удовольствие. Возможно, и на матч с «Мускроном» будет выставлен не самый основной состав. В последних двух играх «Брюгге» проиграл «Андерлехту» (1:2) и оказался сильнее «Кортрейка» (2:1) на выезде.

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл всего два матча из пяти последних в чемпионате

«Мускрон» проиграл пять из шести игр на поле «Брюгге»

Четыре последних домашних игры «Брюгге» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между коллективами закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

«Мускрон» будет пытаться выиграть этот матч, так как это один из последних шансов зацепиться за сохранение места в высшей лиге. Предполагаем, что игра будет напряженной и не богатой на забитые мячи. Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.11.

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