«Чайка» — «Авангард» Курск. Прогноз на матч Кубка России (28.07.2021)

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вчера, 20:32

Футбольные болельщики из России соскучились по матчам. Недавно стартовал сезон в РПЛ , также начали играть команды во втором по силе дивизионе, теперь настал черед и Кубка России по футболу. В поединке квалификационного раунда сыграют «Чайка» и «Авангард», представляющий город Курск. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Чайка». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.00 и на победу гостей по коэффициенту 5.50.

Форма команд

В этом сезоне «Чайка» играет очень даже неплохо. Клуб хорошо подготовился к сезону в товарищеских матчах. Также команда успела стартовать в ФНЛ -2, где отпраздновала победу над «Туапсе» со счетом 3:0. Лучший свой матч команда провела против «Алании», этот поединок клуб выиграл со счетом 4:0, играя в гостях. У «Чайки» есть небольшие проблемы с обороной, клуб часто пропускает, но в целом игра клуба выглядит неплохо, с такой тактикой и тренерскими решениями можно замахнуться на проход дальше в Кубке России.

Курский «Авангард» не так впечатляет. Команда выглядит сыроватой. В последних матчах этот клуб запомнился разгромом в поединке против «Салюта». Поединок завершился со счетом 0:6. «Авангард» может показать хороший футбол, но для этого команде нужны соответствующие исполнители, а руководство не может их предоставить. Сейчас «Авангард» выглядит как несобранный конструктор. Клуб находится в плохой форме и часто проигрывает своим соперникам.

Информация для ставок

«Авангард» проиграл пять поединков из последних десяти

«Чайка» выиграла пять поединков из последних десяти

«Авангард» забил 13 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — гол в обоих таймах по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на чётный тотал по коэффициенту 1.90.

Ранее букмекеры предложили большой коэффициент на комбинированную ставку на матч чемпионата Швеции.