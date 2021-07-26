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«Чайка» — «Авангард» Курск. Прогноз на матч Кубка России (28.07.2021)

вчера, 20:32

Футбольные болельщики из России соскучились по матчам. Недавно стартовал сезон в РПЛ, также начали играть команды во втором по силе дивизионе, теперь настал черед и Кубка России по футболу. В поединке квалификационного раунда сыграют «Чайка» и «Авангард», представляющий город Курск. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.46 4.00 6.40
1XBET 1.46 4.00 6.40

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Чайка». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.00 и на победу гостей по коэффициенту 5.50.

Форма команд

В этом сезоне «Чайка» играет очень даже неплохо. Клуб хорошо подготовился к сезону в товарищеских матчах. Также команда успела стартовать в ФНЛ-2, где отпраздновала победу над «Туапсе» со счетом 3:0. Лучший свой матч команда провела против «Алании», этот поединок клуб выиграл со счетом 4:0, играя в гостях. У «Чайки» есть небольшие проблемы с обороной, клуб часто пропускает, но в целом игра клуба выглядит неплохо, с такой тактикой и тренерскими решениями можно замахнуться на проход дальше в Кубке России.

Курский «Авангард» не так впечатляет. Команда выглядит сыроватой. В последних матчах этот клуб запомнился разгромом в поединке против «Салюта». Поединок завершился со счетом 0:6. «Авангард» может показать хороший футбол, но для этого команде нужны соответствующие исполнители, а руководство не может их предоставить. Сейчас «Авангард» выглядит как несобранный конструктор. Клуб находится в плохой форме и часто проигрывает своим соперникам.

Информация для ставок

  • «Авангард» проиграл пять поединков из последних десяти
  • «Чайка» выиграла пять поединков из последних десяти
  • «Авангард» забил 13 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — гол в обоих таймах по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на чётный тотал по коэффициенту 1.90.

Ранее букмекеры предложили большой коэффициент на комбинированную ставку на матч чемпионата Швеции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.39 1.50
1XBET 2.39 1.50
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shlomo
shlomo
вчера в 20:46
Хозяева не проиграют
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