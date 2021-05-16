«Челси» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (18.05.2021)

18 мая 2021 года «Челси» сыграет против «Лестера» в 37-м туре АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 22:15
Ставки букмекеров
В этом матче фаворитом является «Челси». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.74. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.70 и победа «Лестера» по 5.20.
Форма команд
«Челси» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе лондонского клуба — 64 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 18 поединков, десять раз играла вничью и проиграла в восьми матчах. В активе клуба — 55 забитых и 33 пропущенных.
«Лестер Сити» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси», но борьба продолжается и в чемпионате. Команда набрала 66 пунктов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе «лис» — 20 побед, шесть ничьих и десять поражений. «Лестер» забил 65 мячей и пропустил 44 гола.
Информация для ставок
- У «Лестера» 11 побед в 18 гостевых матчах в этом сезоне
- «Лестер» победил в трех матчах из последних пяти во всех турнирах
- «Челси» проиграл два матча из последних пяти во все турнирах
Прогноз
Актуальная ставка в этой игре — обе команды забьют по коэффициенту 2.03. Также можно поставить на победу «Челси» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.00.
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