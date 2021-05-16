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«Челси» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (18.05.2021)

вчера, 23:29

18 мая 2021 года «Челси» сыграет против «Лестера» в 37-м туре АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.733.835.39
Лига Ставок 1.72 3.80 5.20
Мелбет 1.73 3.90 5.50
1XBET 1.73 3.90 5.50
BetBoom 1.76 3.80 5.00

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Челси». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.74. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.70 и победа «Лестера» по 5.20.

Форма команд

«Челси» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе лондонского клуба — 64 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 18 поединков, десять раз играла вничью и проиграла в восьми матчах. В активе клуба — 55 забитых и 33 пропущенных.

«Лестер Сити» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси», но борьба продолжается и в чемпионате. Команда набрала 66 пунктов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе «лис» — 20 побед, шесть ничьих и десять поражений. «Лестер» забил 65 мячей и пропустил 44 гола.

Информация для ставок

  • У «Лестера» 11 побед в 18 гостевых матчах в этом сезоне
  • «Лестер» победил в трех матчах из последних пяти во всех турнирах
  • «Челси» проиграл два матча из последних пяти во все турнирах

Прогноз

Актуальная ставка в этой игре — обе команды забьют по коэффициенту 2.03. Также можно поставить на победу «Челси» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.00.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Борнмут» — «Брентфорд».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.46 1.55 1.77 2.07
Мелбет 1.82 2.15
1XBET 1.82 2.15
BetBoom 2.44 1.59 1.76 2.13 1.40 3.06
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