«Челси» — «Лидс». Прогноз на матч кубка ФА (28.02.2024)

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сегодня, 12:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.55. Поставить на гостей можно за 6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Челси» на днях проиграл финал кубка английской лиги «Ливерпулю» (0:1, в доп. время) и сейчас разочарован. Тем не менее, лондонцы продолжают свой путь в кубке ФА и им будет противостоять один из лидеров Чемпионшипа. «Аристократы» играют на своем поле и постараются использовать это преимущество, чтобы добиться серьезной стадии четвертьфинала. В АПЛ «синие» идут лишь на 11 месте, но в прошлом туре смогли отобрать очки у «Манчестер Сити» (1:1).

«Лидс» находится в отличном настроении и идет на второй позиции в Чемпионшипе. Команда имеет в активе 72 балла и опережает «Ипсвич» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Тем не менее, победа над лидером «Лестером» воодушевляет футболистов и болельщиков, а игре с «Челси» уже не кажется такой страшной. Еще в одном недавнем матче «Лидс» на выезде оказался сильнее «Плимута» (2:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Лидса» завершились исходом «обе забьют»

«Лидс» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Челси» выиграл три из пяти последних матчей с «Лидсом»

Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Несмотря на хорошую форму «Лидса», гостям будет очень сложно на выезде с «Челси» в рамках кубкового матча. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «синих» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.