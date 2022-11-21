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Бразилия – Сербия. Прогноз на матч чемпионата мира (24.11.2022)

сегодня, 17:21
Сборная Сербии

Ставки букмекеров

Победа Бразилии в этом матче играется по коэффициенту 1.49, что делает представителя Южной Америки фаворитом встречи. Поставить на ничью можно по котировке 4.50, а победа Сербии оценивается в 7.00.

Чемпионат мира 2022
Бразилия
Сербия
- : -
24 ноября 2022, 22:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.474.707.30
Лига Ставок 1.51 4.90 7.60
Мелбет 1.43 4.74 7.80
1XBET 1.50 4.58 7.60

Эксперты также отдают предпочтение результативному исходу в противостоянии бразильцев и сербов. Вариант ставки ТБ(2,5) гола играется по цене 1.87, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

Бразилия не проводила товарищеских матчей накануне ЧМ-2022. Последние поединки сборной прошли в сентябре, когда она обыграла Гану (3:0) и Тунис (5:1), продлив победную серию до семи матчей в рамках всех турниров.

Сербия накануне старта ЧМ-2022 приняла участие в одной контрольной встрече. Забив Бахрейну пять мячей, команда отметилась крупной и результативной победой над соперником (5:1). Напомним, что в квалификации к чемпионату мира сербская команда оставила позади Португалию, заняв первое место в отборочной группе.

Информация для ставок

  • Сербия выиграла 7 из прошлых 10 матчей
  • Бразилия побеждала в 8 из последних 10 матчей
  • Бразилия выиграла оба матча против Сербии

Прогноз

Мы считаем, что Бразилия и Сербия сыграют в результативном формате. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.36 2.14 1.77 1.67 2.31
Лига Ставок 2.00 1.78 1.58 2.34
Мелбет 2.07 1.81
1XBET 2.09 1.87
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:18
Бразилия выиграет этот матч
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