Бразилия – Сербия. Прогноз на матч чемпионата мира (24.11.2022)

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сегодня, 17:21

Ставки букмекеров

Победа Бразилии в этом матче играется по коэффициенту 1.49, что делает представителя Южной Америки фаворитом встречи. Поставить на ничью можно по котировке 4.50, а победа Сербии оценивается в 7.00.

Эксперты также отдают предпочтение результативному исходу в противостоянии бразильцев и сербов. Вариант ставки ТБ (2,5) гола играется по цене 1.87, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

Бразилия не проводила товарищеских матчей накануне ЧМ -2022. Последние поединки сборной прошли в сентябре, когда она обыграла Гану (3:0) и Тунис (5:1), продлив победную серию до семи матчей в рамках всех турниров.

Сербия накануне старта ЧМ -2022 приняла участие в одной контрольной встрече. Забив Бахрейну пять мячей, команда отметилась крупной и результативной победой над соперником (5:1). Напомним, что в квалификации к чемпионату мира сербская команда оставила позади Португалию, заняв первое место в отборочной группе.

Информация для ставок

Сербия выиграла 7 из прошлых 10 матчей

Бразилия побеждала в 8 из последних 10 матчей

Бразилия выиграла оба матча против Сербии

Прогноз