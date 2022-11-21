Бразилия – Сербия. Прогноз на матч чемпионата мира (24.11.2022)

Ставки букмекеров
Победа Бразилии в этом матче играется по коэффициенту 1.49, что делает представителя Южной Америки фаворитом встречи. Поставить на ничью можно по котировке 4.50, а победа Сербии оценивается в 7.00.
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24 ноября 2022, 22:00
четверг
Эксперты также отдают предпочтение результативному исходу в противостоянии бразильцев и сербов. Вариант ставки ТБ(2,5) гола играется по цене 1.87, ТМ(2,5) – 2.08.
Форма команд
Бразилия не проводила товарищеских матчей накануне ЧМ-2022. Последние поединки сборной прошли в сентябре, когда она обыграла Гану (3:0) и Тунис (5:1), продлив победную серию до семи матчей в рамках всех турниров.
Сербия накануне старта ЧМ-2022 приняла участие в одной контрольной встрече. Забив Бахрейну пять мячей, команда отметилась крупной и результативной победой над соперником (5:1). Напомним, что в квалификации к чемпионату мира сербская команда оставила позади Португалию, заняв первое место в отборочной группе.
Информация для ставок
- Сербия выиграла 7 из прошлых 10 матчей
- Бразилия побеждала в 8 из последних 10 матчей
- Бразилия выиграла оба матча против Сербии
Прогноз
Мы считаем, что Бразилия и Сербия сыграют в результативном формате. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.