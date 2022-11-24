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Франция — Дания. Прогноз на матч чемпионата мира (26.11.2022)

сегодня, 21:21
Дания

Ставки букмекеров

Определить явного фаворита встречи в матче было достаточно сложно, поэтому букмекеры отдали лишь минимальное преимущество французам. Поставить на победу хозяев предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85 В случае победы датчан порадует коэффициент 4.58. Ничью можно взять по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.853.564.80
Лига Ставок 2.06 3.30 3.95
Мелбет 1.99 3.38 4.16
1XBET 1.81 3.78 5.40

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

Франция в стартовом поединке чемпионата мира в Катаре имела лишь небольшие проблемы с Австралией лишь в первые 30 минут игры. Затем переломив ход встречи французы забили четыре гола и выиграли с разгромным счетом (4:1).

Дания в стартовом туре не порадовала своих болельщиков тремя набранными очками, расписав нулевую ничью со сборной Туниса. Команда не только не смогла распечатать ворота соперника, но и потеряла одного из игроков основного состава Томаса Дилэйни.

Информация для ставок

  • Франция одержала лишь две победы в последних семи матчах
  • У Дании два поражения в последних пяти поединках
  • Две минувшие очные встречи состоялись в текущем году и завершились победой Дании (2:1) и (2:0)
  • Пять из шести последних игр Франции и четыре из пяти Дании закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь мы увидим поединок двух мотивированных на результат коллективов. Нас ждет содержательный футбол с обоюдным взятием ворот, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.61 1.75 2.16 1.38 3.18
Лига Ставок 2.20 1.65 1.65 2.21
Мелбет 1.68 2.27
1XBET 1.79 2.25
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 22:37
Победа команды хозяев поля в этом матче.
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