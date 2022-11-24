Франция — Дания. Прогноз на матч чемпионата мира (26.11.2022)

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сегодня, 21:21

Ставки букмекеров

Определить явного фаворита встречи в матче было достаточно сложно, поэтому букмекеры отдали лишь минимальное преимущество французам. Поставить на победу хозяев предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85 В случае победы датчан порадует коэффициент 4.58. Ничью можно взять по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

Франция в стартовом поединке чемпионата мира в Катаре имела лишь небольшие проблемы с Австралией лишь в первые 30 минут игры. Затем переломив ход встречи французы забили четыре гола и выиграли с разгромным счетом (4:1).

Дания в стартовом туре не порадовала своих болельщиков тремя набранными очками, расписав нулевую ничью со сборной Туниса. Команда не только не смогла распечатать ворота соперника, но и потеряла одного из игроков основного состава Томаса Дилэйни.

Информация для ставок

Франция одержала лишь две победы в последних семи матчах

У Дании два поражения в последних пяти поединках

Две минувшие очные встречи состоялись в текущем году и завершились победой Дании (2:1) и (2:0)

Пять из шести последних игр Франции и четыре из пяти Дании закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь мы увидим поединок двух мотивированных на результат коллективов. Нас ждет содержательный футбол с обоюдным взятием ворот, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92.