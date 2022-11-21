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Марокко – Хорватия. Прогноз на матч чемпионата мира (23.11.2022)

сегодня, 16:32
Сборная Хорватии

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к успеху представителя Европы в грядущем противостоянии. Ставки в пользу победы Хорватии компания Лига Ставок принимает по коэффициенту 2.08. Заключить пари на ничью можно по цене 3.18, а победа Марокко идет по котировке 4.12.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.123.232.10
Лига Ставок 4.00 3.25 2.07
Мелбет 4.50 3.26 1.96
1XBET 4.12 3.18 2.08

Эксперты также прогнозируют минимальное количество забитых голов в противостоянии марокканцев и хорватов. Сыграть ставки на ТМ(2,5) можно по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Накануне старта чемпионата мира сборная Марокко провела только один контрольный матч. В противостоянии против Грузии команда отметилась крупной победой, забив сопернику три безответных гола.

Хорватия в процессе подготовки к ЧМ-2022 тоже ограничилась одной контрольной встречей. 16 ноября сборная с минимальным счетом одолела Саудовскую Аравию (1:0), одержав пятую победу подряд в рамках всех соревнований.

Информация для ставок

  • Соперники прежде не сходились в очных противостояниях
  • Хорватия не пропускала больше одного гола в 6 прошлых матчах
  • Сборная Марокко не допускала пропущенных голов в 4 предыдущих поединках

Прогноз

Мы считаем, что сборные Марокко и Хорватии сыграют в прагматичном стиле. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.82 1.60 2.46 1.28 3.93
Лига Ставок 2.02 1.77 1.57 2.38
Мелбет 1.63 2.38
1XBET 1.60 2.44
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