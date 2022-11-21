Марокко – Хорватия. Прогноз на матч чемпионата мира (23.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры склоняются к успеху представителя Европы в грядущем противостоянии. Ставки в пользу победы Хорватии компания Лига Ставок принимает по коэффициенту 2.08. Заключить пари на ничью можно по цене 3.18, а победа Марокко идет по котировке 4.12.
|
- : -
23 ноября 2022, 13:00
среда
Эксперты также прогнозируют минимальное количество забитых голов в противостоянии марокканцев и хорватов. Сыграть ставки на ТМ(2,5) можно по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.40.
Форма команд
Накануне старта чемпионата мира сборная Марокко провела только один контрольный матч. В противостоянии против Грузии команда отметилась крупной победой, забив сопернику три безответных гола.
Хорватия в процессе подготовки к ЧМ-2022 тоже ограничилась одной контрольной встречей. 16 ноября сборная с минимальным счетом одолела Саудовскую Аравию (1:0), одержав пятую победу подряд в рамках всех соревнований.
Информация для ставок
- Соперники прежде не сходились в очных противостояниях
- Хорватия не пропускала больше одного гола в 6 прошлых матчах
- Сборная Марокко не допускала пропущенных голов в 4 предыдущих поединках
Прогноз
Мы считаем, что сборные Марокко и Хорватии сыграют в прагматичном стиле. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.