Тунис — Франция. Прогноз на матч чемпионата мира (30.11.2022)

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вчера, 12:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры отдали абсолютное предпочтение французам. Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех сборной Туниса оценивается коэффициентом 5.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 2.1.

Форма команд

Тунис за два тура чемпионата мира не сумел порадовать своих болельщиков победой. Сначала команда в боевом поединке выстояла нулевую ничью со сборной Дании, а затем неожиданно проиграла Австралии при полном доминировании на протяжении второго тайма. После двух игр национальная замыкает турнирную таблицу с одним баллом, но все еще имеет шансы на раунд плей-офф.

Французы в свою очередь сумели за две встречи прервать проклятье победителей минувший розыгрышей ЧМ и оформила путевку 1/8 сразу с первого места. Коллектив в первом туре разгромил Австралию (4:1), а затем с проблемами, но все же дожал Данию (2:1).

Информация для ставок

Тунис выиграл лишь одну из четырех последних встреч

У Франции три победы в последних четырех играх

Все минувшие очные поединки закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей с участием Туниса и пять из семи Франции завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет сражение мотивированной команды и команды, которая досрочно решила свои задачи на групповом этапе. Верим, что как и в минувших очных встречах будут обоюдные взятия ворота, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.