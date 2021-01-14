«ЧФР Клуж» — «Академика Клинчени»: прогноз на матч Высшей лиги Румынии (14.01.2021)

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14 января 2021, 10:47

«ЧФР Клуж» и «Академика Клинчени» сыграют 14 января в рамках 16-го тура Высшей лиги Румынии.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в Клуже, букмекеры считают хозяев. БК Бетсити предлагает сделать ставки на победу «ЧФР Клуж» за коэффициент 1.45. Заключить пари на то, что выездную победу оформит «Академика Клинчени», можно за 7.90, а ничья котируется в 4.20.

Матчи команд в этом сезоне редко заканчиваются с большим количеством голов. БК предлагает сделать прогноз на тотал матча больше 1,5 голов с коэффициентом 1.41, меньше – 2,80.

Форма команд

«ЧФР Клуж» идёт на третьем месте в турнирной таблице. Набрав 31 очко, команда имеет отставание в одну победу от первого места. В 15-м туре команда дома сыграла с конкурентом за высокие места «Университатя» вничью (0:0).

После вылета с Лиги Европы команда сосредоточится исключительно на чемпионате, что должно позитивно сказаться на результатах.

«Академика Клинчени», заняв в прошлом году лишь 10-е место, в этом сезоне выглядит очень симпатично. Сыграв дома вничью с «Динамо Бухарест» (0:0), команда закрепилась на пятом месте, имея отрыв от ближайших преследователей в пять очков.

Информация для ставок

• «Академика Клинчени» в 16 последних матчах уступила лишь 2 раза

• В 3 матчах между собой «ЧФР Клуж» одержал все три победы

Прогноз

Несмотря на то, что «Академика Клинчени» имеет хорошую форму, она мало выигрывает. «ЧФР Клуж» должен брать три очка в этом матче. Класс и умелая реализация своих шансов у ворот соперника должны помочь фавориту набрать три очка. Здесь без экспериментов.

Предлагаем ставку на победу «ЧФР Клуж» с коэффициентом 1.45 на БК Фонбет.