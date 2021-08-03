«ЧФР Клуж» — «Янг Бойз». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2021)

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вчера, 10:25

«ЧФР Клуж» принимает на своем поле крепкий «Янг Бойз». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Янг Бойз» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 2.48. На победу клуба из Румынии коэффициент составляет 3.0. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.15.

Букмекеры больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2 составляет 1.67. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.21.

Форма команд

«ЧФР Клуж» находится в отличной форме и имеет хорошую серию побед из нескольких матчей. Команда идет в чемпионате без потерь очков, что вселяет оптимизм. В первом матче коллектив постарается навязать борьбу и сделать небольшой задел перед ответным поединком. Команда мало пропускает и надеется сохранить свои ворота на замке.

«Янг Бойз», усилившись бывшим тренером «Шальке», демонстрирует качественный футбол. Коллектив очень редко проигрывает, а в матче с «ЧФР Клуж» приложит все усилия, чтобы продлить свою серию без поражений, сделав еще один шаг к групповому этапу Лиги чемпионов. Всех болельщиков ждет интересный и зрелищный поединок.

Информация для ставок

• «ЧФР Клуж» выиграл пять последних игр подряд во всех турнирах

• «Янг Бойз» потерпел только одно поражение в десяти последних матчах во всех турнирах

• Последние три матча между командами заканчивались исходом «обе забьют»

• Восемь из десяти последних выездных матчей «Янг Бойз» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 2.5 мячей, так как матч обещает быть богатым на события. Коэффициент на данный исход составляет 2.23.