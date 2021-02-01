«Чиндия» — «ЧФР Клуж». Прогноз на матч чемпионата Румынии (01.02.2021)

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вчера, 16:53

20-й тур высшей лиги Румынии подарит нам увлекательное противостояние «ЧФР Клуж» и «Чиндии». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах. Встреча пройдет 1 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. Поставить на победу «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.67. На победу хозяев коэффициент составляет 6.20. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.40.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2,5 мячей стоит 2.46. Поставить на низовой матч (ТМ 2,5) можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«ЧФР Клуж» находится в отличной форме и занимает одну из лидирующих позиций в чемпионате. Последние две игры команды закончились ничьей с «Астрой» (1:1) и выездной победой над «Херманштадтом» (3:1). Клуб отстает от лидера «Стяуа» на 4 очка, но в случае победы в этой встрече, расстояние между грандами сократится до 1 пункта.

«Чиндия» играет в добротный футбол и имеет серию из нескольких матчей без поражений. Это говорит о стабильности коллектива. Последними результатами «Чиндии» стала победа над «Динамо» из Бухареста (2:1) и ничья с «Херманштадтом» (1:1). Клуб находится на 6-й строчке, которая дает право играть в чемпионской группе.

Информация для ставок

«ЧФР Клуж» не проигрывает уже восемь матчей в чемпионате Румынии

«Чиндия» не знает поражений в восьми матчах высшей лиги

«ЧФР Клуж» забивает в двенадцати выездных матчах чемпионата подряд

Прогноз

Нынешний матч является отличным шансом для «ЧФР Клуж» максимально подобраться к «Стяуа». Мы предполагаем, что команда сможет использовать этот шанс и одолеть «Чиндию».

Поставить на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.67

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