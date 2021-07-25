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«Чиндия Тырговиште» — «Сепси». Прогноз на матч чемпионата Румынии (26.07.2021)

вчера, 20:44

«Чиндия» и «Сепси» проведут очную встречу в рамках второго тура чемпионата Румынии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 26 июля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В предстоящей встрече букмекеры прогнозируют победу гостевой команды. Поставить на успех «Сепси» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.08, а шансы «Чиндии» одержать викторию оцениваются по коэффициенту 3.88. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 3.12.

Аналитики букмекера также не ожидают результативного формата в этом противостоянии. Поставить на ТМ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.52, ТБ (2,5) – 2.43.

Форма команд

Матч первого тура нового розыгрыша чемпионата Румынии «Чиндия» проводила в Бухаресте против «Рапида». Там команда потерпела поражение с минимальным счетом, пропустив гол в середине второго тайма (0:1). Отметим, что прошлый розыгрыш румынского чемпионата «Чиндия» завершала в группе вылета, где команде удалось занять первое место. Но в стыковых играх за право сыграть в квалификации Лиги конференций команда уступила «Вииторулу» (2:3).

«Сепси» успешно начал новый сезон чемпионата Румынии. В стартовой игре команда принимала дома «Академику», которую удалось победить со счетом 2:0, благодаря двум голам после перерыва. Также «Сепси» уже дебютировал в квалификации Лиги конференций. В гостевой игре против «Спартака» из Трнавы команда добилась ничейного результата (0:0), сохранив неплохие шансы на проход в следующий тур.

Информация для ставок

  • «Чиндия» не побеждала в 4 последних домашних матчах лиги (2 поражения и 2 ничьи)
  • «Сепси» никогда не проигрывал на поле «Чиндии» (3 ничьи и 1 победа)
  • В 3 из 4 очных встреч команд на поле «Чиндии» выиграла ставка «обе забьют – да»

Прогноз

В прошлом сезоне «Сепси» смотрелся на голову сильней «Чиндии», которая неудачно начала новый чемпионат. Гости уже почувствовали игровой ритм, проведя два поединка, а у хозяев очень плохо идут дела на своем поле. Предлагаем ставку на победу «Сепси» с форой (0), которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.50.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча чемпионата Бразилии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.85 1.58 2.43
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jcbubyyr5cy6
jcbubyyr5cy6
вчера в 21:31
Сепси (Сфанту Георге) выиграет матч.
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