«Црвена Звезда» — «ЧФР Клуж». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (17.08.2021)

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вчера, 20:54

В первом поединке плей-офф раунда Лиги Европы нас ждет встреча «Црвены Звезды» и «ЧФР Клуж». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Црвена Звезда». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «ЧФР Клуж» оценивается в 4.66, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.52.

Букмекеры несильно верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Црвена Звезда» неожиданно для всех не смогла пройти третий квалификационный раунд ЛЧ , вылетев от скромного «Шерифа». Первый поединок команда на своем поле завершила вничью (1:1), а в ответном матче не смогла забить и проиграла (0:1). В национальном чемпионате дела идут неплохо, после четырех туров команда занимает третье место, набрав 10 зачетных балов.

«ЧФР Клуж» также не смог преодолеть третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, на пути у команды стал швейцарский «Янг Бойз». Первая встреча дома завершилась со счетом 1:1, гостевой матч коллектив проиграл (1:3). В чемпионате Румынии команда занимает первое место после пяти туров, на два очка опережая ближайшего преследователя.

Информация для ставок

«Црвена Звезда» в 2021 году еще не проигрывала в родных стенах

Забивная серия «ЧФР Клуж» насчитывает девять поединков

Четыре из шести последних встреч с участием «Црвены Звезды» завершились результатом ТМ 2.5

«ЧФР Клуж» выиграл на выезде в трех из четырех крайних матчей

Прогноз

«Црвена Звезда» после обидного вылета из Лиги чемпионов намерена реабилитироваться перед своими болельщиками и завоевать путевку в групповой этап турнира рангом ниже. Скорее всего, у сербского коллектива все получится, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Црвены Звезды» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».