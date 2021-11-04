«Црвена Звезда» — «Мидтьюлланд». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 12:12

Четвертый тур группового этапа Лиги Европы подарит нам интересное противостояние «Црвены Звезды», которая принимает на своем поле «Мидтьюлланд» из Дании. Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Црвена Звезда» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.87. На победу клуба из Дании коэффициент составляет 4.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.9.

Букмекеры немного больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.96. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.89.

Форма команд

«Мидтьюлланд» не смог хорошо стартовать в Лиге Европы и набрал всего два очка, что очень мало для выхода в плей-офф. Сейчас коллектив отстает от второго места на четыре пункта и очень нуждается в очках. В предстоящем матче датчане в случае победы смогут максимально приблизиться к соперникам в группе и оставшиеся матчи доигрывать с реальными шансами на успех. В прошлой игре «Мидтьюлланд» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» (1:1), а ранее проиграл на выезде «Браге» (1:3)

Сербский клуб выиграл стартовые туры и только в последней встрече потерял очки, довольствуясь лишь ничейным результатом. На данный момент «Црвена Звезда» является лидером своей группы и будет стараться укрепить позицию, чтобы по итогам группового турнира выйти с первого места. В прошлой игре клуб разошелся миром с «Мидтьюлландом» (1:1), а ранее обыграл «Лудогорец» (1:0).

Информация для ставок

Оба клуба проиграли только по одному матчу из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча датской команды на выезде завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Црвена Звезда» пропустила только три мяча на своем поле в последних десяти поединках во всех турнирах

Прогноз

«Црвена Звезда» очень сильна на своем стадионе и в предстоящем матче будет много атаковать. Предполагаем, что сербы добьются успеха и заберут три очка в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Мелбет.