«Црвена Звезда» — «Войводина». Прогноз на матч чемпионата Сербии (16.07.2021)

Чемпионат Сербии берет свой старт — в первом туре Суперлиги «Црвена Звезда» примет дома «Войводину». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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0 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Явным фаворитом в этом поединке, конечно же, являются хозяева поля, коэффициент на победу которых составляет 1.25. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 11.5 на победу гостей, а остановить свой выбор на ничейном результате можно за 5.6.
Букмекеры верят, что в матче будет много забитых мячей. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.5 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.6. «Обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Црвена Звезда» в ранге чемпиона страны стартует в новом розыгрыше с домашнего поединка. Подготовка к турниру прошла успешно, команда провела ряд товарищеских встреч, где добыла три победы и одну ничью. Коллектив, как всегда, уверен в своих силах и, скорее всего, начнет свой очередной чемпионский путь с победы.
«Войводина» также готовилась к старту сезона через контрольные поединки и в некоторых из них имела проблемы. Не удалось ничего сделать в игре с «Марибором», где было поражение без шансов 1:4, также были ничьи с «Мурой» (1:1) и «Маккаби Нетания» (0:0). Команда должна сделать все возможное, чтобы продемонстрировать свою подготовку и дать бой чемпиону на его территории.
Информация для ставок
- В 2021 году «Црвена Звезда» не проиграла ни одного поединка
- «Войводина» выиграла всего два раза в последних семи играх
- «Црвена Звезда» пропустила три гола в последних семи матчах
- Последняя очная встреча завершилась победой «Црвены Звезды» со счетом 1:0
Прогноз
Чемпион страны стартует в турнире с домашнего поединка и не намерен терять здесь очки. Нас ждет игра с тотальным преимуществом «Црвены Звезды», — команда забьет несколько мячей и оформит свои первые в сезоне три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Црвены Звезды» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.
Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Арджеша» в матче чемпионата Румынии с «Университатя».