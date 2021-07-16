«Црвена Звезда» — «Войводина». Прогноз на матч чемпионата Сербии (16.07.2021)

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вчера, 16:56

Чемпионат Сербии берет свой старт — в первом туре Суперлиги «Црвена Звезда» примет дома «Войводину». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом поединке, конечно же, являются хозяева поля, коэффициент на победу которых составляет 1.25. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 11.5 на победу гостей, а остановить свой выбор на ничейном результате можно за 5.6.

Букмекеры верят, что в матче будет много забитых мячей. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.5 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.6. «Обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Црвена Звезда» в ранге чемпиона страны стартует в новом розыгрыше с домашнего поединка. Подготовка к турниру прошла успешно, команда провела ряд товарищеских встреч, где добыла три победы и одну ничью. Коллектив, как всегда, уверен в своих силах и, скорее всего, начнет свой очередной чемпионский путь с победы.

«Войводина» также готовилась к старту сезона через контрольные поединки и в некоторых из них имела проблемы. Не удалось ничего сделать в игре с «Марибором», где было поражение без шансов 1:4, также были ничьи с «Мурой» (1:1) и «Маккаби Нетания» (0:0). Команда должна сделать все возможное, чтобы продемонстрировать свою подготовку и дать бой чемпиону на его территории.

Информация для ставок

В 2021 году «Црвена Звезда» не проиграла ни одного поединка

«Войводина» выиграла всего два раза в последних семи играх

«Црвена Звезда» пропустила три гола в последних семи матчах

Последняя очная встреча завершилась победой «Црвены Звезды» со счетом 1:0

Прогноз

Чемпион страны стартует в турнире с домашнего поединка и не намерен терять здесь очки. Нас ждет игра с тотальным преимуществом «Црвены Звезды», — команда забьет несколько мячей и оформит свои первые в сезоне три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Црвены Звезды» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Арджеша» в матче чемпионата Румынии с «Университатя».