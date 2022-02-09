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«Графсхап» — «Дордрехт». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (11.02.2022)

вчера, 16:47

11 февраля 2022 года состоится поединок «Графсхап — Дордрехт». Матч пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок, который состоится на домашней арене «Графсхапа».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.578.14
Мелбет 1.37 5.00 7.20
1XBET 1.37 5.00 7.20
BetBoom 1.37 4.75 7.91

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Графсхап». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа гостей в 7.50. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

«Графсхап» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 44 балла. У команды 13 побед, пять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 38 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Графсхап» выглядит очень хорошо и часто набирает очки — победы над «Телстаром» со счетом 0:3 и над «Алмере Сити» 1:0, а также ничейный исход с «Ден Хаагом» 0:0.

«Дордрехт» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 21 балл. У команды пять побед, шесть ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 56 мячей. В последних встречах «Дордрехт» выглядит не лучшим образом, у клуба большие проблемы с уверенностью — ничья с «Алмере Сити» со счетом 2:2, а также поражение от «Венло» 4:2 и победа над «Йонг Утрехт» со счетом 0:4.

Информация для ставок

  • «Дордрехт» проиграл один матч из последних пяти
  • «Графсхап» не проигрывает четыре игры кряду
  • У «Дордрехта» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше четырех по коэффициенту 3.15. В этой лиге очень много забивают, скорее всего, грядущий поединок не станет исключением из правил.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.56 1.99 1.93
Мелбет 2.46 1.52
1XBET 2.46 1.52
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:26
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 3,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:50
Хозяева выиграют этот матч
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