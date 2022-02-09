«Графсхап» — «Дордрехт». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (11.02.2022)

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вчера, 16:47

11 февраля 2022 года состоится поединок «Графсхап — Дордрехт». Матч пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок, который состоится на домашней арене «Графсхапа».

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Графсхап». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа гостей в 7.50. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

«Графсхап» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 44 балла. У команды 13 побед, пять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 38 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Графсхап» выглядит очень хорошо и часто набирает очки — победы над «Телстаром» со счетом 0:3 и над «Алмере Сити» 1:0, а также ничейный исход с «Ден Хаагом» 0:0.

«Дордрехт» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 21 балл. У команды пять побед, шесть ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 56 мячей. В последних встречах «Дордрехт» выглядит не лучшим образом, у клуба большие проблемы с уверенностью — ничья с «Алмере Сити» со счетом 2:2, а также поражение от «Венло» 4:2 и победа над «Йонг Утрехт» со счетом 0:4.

Информация для ставок

«Дордрехт» проиграл один матч из последних пяти

«Графсхап» не проигрывает четыре игры кряду

У «Дордрехта» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше четырех по коэффициенту 3.15. В этой лиге очень много забивают, скорее всего, грядущий поединок не станет исключением из правил.