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«Де Графсхап» — «Хельмонд». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (12.05.2021)

сегодня, 00:17

«Графсхап» примет «Хелмонд» в рамках очередного тура первого дивизиона Нидерландов 12 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.275.9911.11
BetBoom 1.26 5.50 10.50

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали хозяев поля, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.25. Также можно сделать ставку на победу «Хельмонда» или ничейный исход за 3.55.

Форма команд

«Графсхап» набрал 76 пунктов и идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 23 победы, семь ничьих и столько же поражений. В последних поединках у клуба все очень хорошо, «Графсхап» регулярно набирает очки, нет никаких причин полагать, что команда может потерять вторую строчку в турнирной таблице.

«Хельмонд» набрал 44 пункта и идет на десятой позиции. В активе этого клуба 11 побед, столько же ничьих и 15 поражений. В последних играх «Хельмонд» очень плох, этот клуб регулярно теряет очки и пропускает голы. В матче против «Графсхапа» у команды практически нет никаких шансов. «Графсхап» очень хорош в нынешнем сезоне, и, как правило, катком проходится по всем своим соперникам.

Информация для ставок

  • «Хельмонд» выиграл только один матч из последних пяти
  • «Графсхап» забил семь мячей в пяти последних играх
  • У «Графсхапа» шесть игр кряду без поражений

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.90. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.85.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Алмере Сити» — «ПСВ-2».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.45 2.20 1.70
1XBET 4.60 1.17 2.67 1.45 2.15 1.70
BetBoom 4.70 1.15 2.62 1.43 2.07 1.67
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