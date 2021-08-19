«Де Графсхап» — «НАК Бреда». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.08.2021)

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вчера, 18:51

Первый дивизион Нидерландов возвращается со вторым туром 20 августа 2021 года. В очередном туре болельщики могут насладиться противостоянием «Графсхапа» против «Бреды». «Графсхап» попробует дать отпор именитому сопернику в лице «Бреды». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Графсхапа» по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на победу гостей по коэффициенту 3.45. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.80.

Форма команд

«Графсхап» был неплох в прошлом сезоне. Команда отлично показала себя, много забивала, но и много пропускала. Именно оборона является главной проблемой этого клуба. В этом сезоне «Графсхап» набрал три балла и находится на девятой позиции в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба одна победа и одно поражение. Команда забила три мяча и пропустила четыре гола. В товарищеских матчах «Графсхап» показал хороший футбол, но этого все равно может не хватить для золотых медалей.

«Бреда» набрала два балла и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба четыре победы и четыре ничьих. Команда дважды играла вничью, это были поединки против «Телстара» и «Венло», оба матча завершились со счетом 2:2. «Бреда» играет не лучшим образом, в этом можно было убедиться в товарищеских матчах клуба. «Бреда» очень сильно страдает от отсутствия нормальной оборонительной линии.

Информация для ставок

«Бреда» не проигрывает три матча кряду

«Графсхап» выиграл в двух матчах из последних пяти

«Бреда» забила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Высший и первый дивизионы Нидерландов отличаются обилием забитых мячей, здесь совершенно не важно, какие команды играют. Именно поэтому в грядущем матче стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.30.

Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Турции.