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«Де Графсхап» — «НАК Бреда». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.08.2021)

вчера, 18:51

Первый дивизион Нидерландов возвращается со вторым туром 20 августа 2021 года. В очередном туре болельщики могут насладиться противостоянием «Графсхапа» против «Бреды». «Графсхап» попробует дать отпор именитому сопернику в лице «Бреды». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Графсхапа» по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на победу гостей по коэффициенту 3.45. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.80.

Форма команд

«Графсхап» был неплох в прошлом сезоне. Команда отлично показала себя, много забивала, но и много пропускала. Именно оборона является главной проблемой этого клуба. В этом сезоне «Графсхап» набрал три балла и находится на девятой позиции в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба одна победа и одно поражение. Команда забила три мяча и пропустила четыре гола. В товарищеских матчах «Графсхап» показал хороший футбол, но этого все равно может не хватить для золотых медалей.

«Бреда» набрала два балла и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба четыре победы и четыре ничьих. Команда дважды играла вничью, это были поединки против «Телстара» и «Венло», оба матча завершились со счетом 2:2. «Бреда» играет не лучшим образом, в этом можно было убедиться в товарищеских матчах клуба. «Бреда» очень сильно страдает от отсутствия нормальной оборонительной линии.

Информация для ставок

  • «Бреда» не проигрывает три матча кряду
  • «Графсхап» выиграл в двух матчах из последних пяти
  • «Бреда» забила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Высший и первый дивизионы Нидерландов отличаются обилием забитых мячей, здесь совершенно не важно, какие команды играют. Именно поэтому в грядущем матче стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.30.

Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Турции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.62 1.87 1.99
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Все комментарии
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grhuejmpzc2a
вчера в 23:03
Футбольный клуб «Де Графсхап» (Дутинхем) одержит победу.
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ng8kp25ey9gu
вчера в 21:05
Футбольный клуб «Де Графсхап» (Дутинхем) выиграет матч.
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