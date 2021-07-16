«Депортес Антофагаста» — «Сантьяго Вондерерс». Прогноз на матч чемпионата Чили (16.07.2021)

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вчера, 12:31

В 11-м туре чемпионата Чили нас ждет встреча «Депортес Антофагаста» и «Сантьяго Вондерерс». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом встречи букмекеры выделяют хозяев поля. Ставки на их победу принимают в БК Мелбет по коэффициенту 1.98. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.22.

Форма команд

«Депортес Антофагаста» занимает 11-е место в турнирной таблице, что явно не устраивает руководство и футболистов команды. Нынешний тур – это отличная возможность взять три очка и подняться на несколько строчек выше.

Предыдущие два матча чемпионата, которые состоялись больше месяца назад, коллектив завершил победой над «Уачипато» (1:0) и ничьей с «Унион Эспаньола» (1:1).

«Сантьяго Вондерерс» занимает последнее место в чемпионате, набрав всего один бал за девять сыгранных матчей.

Ситуация плачевная. В минувших матчах чемпионата было два минимальных поражения с одинаковым счетом (0:1) — сначала «Эвертону», а потом и «Универсидад Католика».

Информация для ставок

• Последние пять матчей «Депортес Антофагаста» «Сантьяго Вондерерс» завершились результатом ТМ 2.5

• Выездная серия без побед «Сантьяго Вондерерс» составляет шесть поединков

• «Антофагаста» пропускает дома в четырех из шести последних игр

• Крайняя очная встреча завершилась ничьей (1:1)

Прогноз

Вполне вероятно, что нас ждет мало забитых мячей, а потому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.22.

Недавно букмекеры предлагали невероятный коэффициент 58.00 на победу гостей в матче «Динамо» Брест — «Спутник».