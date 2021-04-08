«Дерби Каунти» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

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вчера, 07:52

В 41-м туре Чемпионшипа в гости к «Дерби Каунти» приедет лидер чемпионата «Норвич». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Норвич» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.79. Ничейный исход оценивается в 3.65. Также можно сделать ставку на победу «Дерби Каунти» по коэффициенту 4.5.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.95 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Норвич» является абсолютным лидером Чемпионшипа и практически гарантировал себе первое место. Команда давно не проигрывает и показывает стабильные результаты на протяжении долгого времени. В последних двух турах «Норвич» разгромил «Хаддерсфилд» (7:0), а немного ранее поделил очки с «Престоном» (1:1).

«Дерби Каунти» идет на 18-й позиции, но имеет хороший запас очков, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. Однако команде следует продолжать набирать очки, чтобы избежать нервной концовки чемпионата. В прошлой игре «Дерби Каунти» уступил «Редингу» (1:3), а туром ранее обыграл дома «Лутон Таун» (2:0).

Информация для ставок

«Норвич» не проигрывает 12 матчей подряд

«Дерби Каунти» проиграл четыре из семи последних матчей

«Норвич» не может обыграть «Дерби Каунти» уже пять матчей подряд

Пять из восьми матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Норвич» является абсолютным фаворитом в этой встрече. Команда вряд ли захочет прервать свою беспроигрышную серию. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79.