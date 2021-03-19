«Десна» — «Днепр-1». Прогноз на матч чемпионата Украины (20.03.2021)

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вчера, 06:35

В 19-м туре чемпионата Украины «Десна» сыграет дома с «Днепром-1». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Десну» фаворитом этого матча, поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.33. Победа «Днепра-1» оценивается в 3.15. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.25.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 2.01 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: 1.8 на ТМ 2.5. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Днепр-1» уверенно занимает восьмую позицию в чемпионате и не проигрывает несколько матчей подряд. Команда заметно улучшила свои результаты, но от еврокубковой зоны ее отделяют 11 очков. В прошлом туре «Днепр-1» обыграл «Ворсклу» (1:0), а немного ранее сыграл вничью с «Александрией» (0:0).

«Десна» показывает стабильные результаты и борется за попадание в Лигу Европы. Исключением стало разгромное поражение от «Шахтёра» (0:4). Команда идет на четвертом месте и на два балла опережает «Ворсклу», столько же уступая «Заре». В предпоследнем туре «Десна» крупно выиграла у «Руха» (4:0).

Информация для ставок

«Десна» не проигрывает четыре домашних матча подряд в УПЛ

«Днепр-1» не проигрывает в чемпионате Украины на протяжении пяти матчей

Три последних матча между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Днепр-1» забивает в 11 выездных матчах УПЛ подряд

Прогноз

«Десна» является фаворитом этой встречи и захочет реабилитироваться перед собственными болельщиками за безвольную игру в прошлом туре. Считаем, что необходимо сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.33.