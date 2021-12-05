ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыУкраина. Премьер-Лига 2021/2022

«Десна» — «Мариуполь». Прогноз на матч УПЛ (05.12.2021)

сегодня, 09:53

В очередном туре УПЛ «Десна» на родном стадионе примет «Мариуполь». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.634.115.16
Фонбет 1.65 4.05 5.00
Мелбет 1.65 4.00 4.98
1XBET 1.65 4.00 4.98
BetBoom 1.63 3.95 5.00

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Десна» имеет больше шансов на успех в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Мелбет. Взять неожиданную победу «Мариуполя» предлагают по коэффициенту 4.8. В случае ничейного результата порадует коэффициент 4.16.

Форма команд

«Десна» в минувшем туре побывала в Одессе и смогла сломить сопротивление «Черноморца», минимально обыграв его. Матчем ранее черниговский клуб сражался с «Колосом», но уступил на своем поле. Коллектив находится на шестом месте в турнирной таблице.

«Мариуполь» продолжает замыкать таблицу и имеет в своей копилке всего семь зачетных балов. Подопечные Остапа Маркевича демонстрируют не самый плохой по качеству футбол в лиге, но положительные результаты даются очень сложно. В прошедших двух турах «азовцы» проиграли «Ворскле» и «Львову».

Информация для ставок

• «Десна» дважды выиграла и дважды проиграла в крайних четырех играх
• «Мариуполь» проиграл восемь раз в последних девяти матчах
• Две минувших очных встречи завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Вполне вероятно, что нас ожидает открытый футбол с большим количеством опасных атак и забитых голов. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.67.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.67 1.87 1.96
Мелбет 2.12 1.72
1XBET 2.12 1.72
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
hu9fbfcqjb5h
hu9fbfcqjb5h
сегодня в 13:26
Футбольный клуб Десна (Чернигов) одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100