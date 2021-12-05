«Десна» — «Мариуполь». Прогноз на матч УПЛ (05.12.2021)

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сегодня, 09:53

В очередном туре УПЛ «Десна» на родном стадионе примет «Мариуполь». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Десна» имеет больше шансов на успех в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Мелбет. Взять неожиданную победу «Мариуполя» предлагают по коэффициенту 4.8. В случае ничейного результата порадует коэффициент 4.16.

Форма команд

«Десна» в минувшем туре побывала в Одессе и смогла сломить сопротивление «Черноморца», минимально обыграв его. Матчем ранее черниговский клуб сражался с «Колосом», но уступил на своем поле. Коллектив находится на шестом месте в турнирной таблице.

«Мариуполь» продолжает замыкать таблицу и имеет в своей копилке всего семь зачетных балов. Подопечные Остапа Маркевича демонстрируют не самый плохой по качеству футбол в лиге, но положительные результаты даются очень сложно. В прошедших двух турах «азовцы» проиграли «Ворскле» и «Львову».

Информация для ставок

• «Десна» дважды выиграла и дважды проиграла в крайних четырех играх

• «Мариуполь» проиграл восемь раз в последних девяти матчах

• Две минувших очных встречи завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Вполне вероятно, что нас ожидает открытый футбол с большим количеством опасных атак и забитых голов. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.67.