«Динамо» Тбилиси — «Нефтчи». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (07.07.2021)

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вчера, 17:49

В матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сразятся «Динамо» и «Нефтчи». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Динамо» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат идёт по коэффициенту 3.42, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Букмекеры верят, что матч не станет слишком результативным, и предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» идёт по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Динамо» недавно рассталось с перспективным защитником, который перешёл в клуб Российской Премьер-Лиги. Это ослабило команду, но клуб готовился к матчам квалификации Лиги чемпионов через игры национального чемпионата, где в последних двух турах, сыграв неоднозначно, сначала обыграл на выезде «Торпедо» (1:0), а потом дома не смог справиться с «Динамо» из Батуми, проиграв со счётом 1:2. В этой игре «динамовцы» будут стараться порадовать болельщиков и добыть победу всеми силами.

«Нефтчи» еще не стартовал в своем чемпионате, а потому подготовку к поединку проводит с помощью товарищеских матчей. В двух последних встречах также добыли одну победу и один раз проиграли. С «Домжале» было поражение (1:2), а с московским «Спартаком» победа (2:1). На выезде команда рассчитывает забить гол и увезти положительный результат.

Информация для ставок

Шесть из восьми последних игр «Динамо» завершились результатом ТМ 2.5

Беспроигрышная серия «Нефтчи» в официальных матчах составляет семь игр

Забивная серия «Динамо» дома насчитывает девять игр

«Нефтчи» забивает на выезде в пяти поединках подряд

Прогноз

Мы увидим игру примерно равных по классу команд. Хозяева будут иметь небольшое преимущество, так как их чемпионат в самом разгаре и, скорее всего, всего добудут положительный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.