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«Динамо» Тбилиси — «Нефтчи». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (07.07.2021)

вчера, 17:49

В матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сразятся «Динамо» и «Нефтчи». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.773.132.71
Лига Ставок 2.80 2.95 2.75
Фонбет 2.85 2.90 2.80
Мелбет 2.74 2.98 2.64
1XBET 2.74 3.02 2.60

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Динамо» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат идёт по коэффициенту 3.42, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Букмекеры верят, что матч не станет слишком результативным, и предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» идёт по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Динамо» недавно рассталось с перспективным защитником, который перешёл в клуб Российской Премьер-Лиги. Это ослабило команду, но клуб готовился к матчам квалификации Лиги чемпионов через игры национального чемпионата, где в последних двух турах, сыграв неоднозначно, сначала обыграл на выезде «Торпедо» (1:0), а потом дома не смог справиться с «Динамо» из Батуми, проиграв со счётом 1:2. В этой игре «динамовцы» будут стараться порадовать болельщиков и добыть победу всеми силами.

«Нефтчи» еще не стартовал в своем чемпионате, а потому подготовку к поединку проводит с помощью товарищеских матчей. В двух последних встречах также добыли одну победу и один раз проиграли. С «Домжале» было поражение (1:2), а с московским «Спартаком» победа (2:1). На выезде команда рассчитывает забить гол и увезти положительный результат.

Информация для ставок

  • Шесть из восьми последних игр «Динамо» завершились результатом ТМ 2.5
  • Беспроигрышная серия «Нефтчи» в официальных матчах составляет семь игр
  • Забивная серия «Динамо» дома насчитывает девять игр
  • «Нефтчи» забивает на выезде в пяти поединках подряд

Прогноз

Мы увидим игру примерно равных по классу команд. Хозяева будут иметь небольшое преимущество, так как их чемпионат в самом разгаре и, скорее всего, всего добудут положительный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.63 1.62 2.30
Лига Ставок 1.96 1.78 1.53 2.40
Мелбет 1.57 2.47
1XBET 1.62 2.36
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:44
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Динамо» Тбилиси
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