«Днепр-1» – «Минай». Прогноз на матч чемпионата Украины (01.11.2021)

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01 ноября 2021, 15:12

Встречу команд из разных частей турнирной таблицы подарит нам 13-й тур УПЛ . «Минай» отправляется в Днепр и там сразится с «Днепром-1». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интригующий поединок.

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Мелбет больше шансов на победу в этом матче у «Днепра-1», ставки на победу которого с форой (-1) принимают по коэффициенту 1.65. Сделать прогноз на сенсационную победу «Миная» можно по коэффициенту 7.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.17. На исход «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Днепр-1» после десяти сыгранных матчей расположился на пятом месте в турнирной таблице и продолжает бороться за еврокубковые места. В минувших турах коллектив Игоря Йовичевича сыграл с киевским «Динамо», которому уступил (0:2), а туром ранее сразился с ковалевским «Колосом» и в этой игре проблем не имел, победив со счётом 2:0.

«Минай» не может выиграть уже длительное время, и такие результаты, конечно же, отражаются на турнирном положении команды. Закарпатский коллектив находится в зоне вылета, набрав всего восемь очков в десяти матчах. В минувших встречах клуб расписал две ничьи, сначала с «Десной» (0:0), а затем и с «Рухом» (1:1).

Информация для ставок

«Днепр-1» победил в четырех из шести крайних поединков

Безвыигрышная серия «Миная» насчитывает 12 матчей

Две минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть из семи последних игр с участием «Днепра-1» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Конечно, мы увидим игру с явным преимуществом домашней команды, которая создаст много моментов у ворот своего соперника и оформит необходимый для себя результат. Сделать ставку на победу «Днепра-1» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.