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«Днепр-1» – «Минай». Прогноз на матч чемпионата Украины (01.11.2021)

01 ноября 2021, 15:12

Встречу команд из разных частей турнирной таблицы подарит нам 13-й тур УПЛ. «Минай» отправляется в Днепр и там сразится с «Днепром-1». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интригующий поединок.

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Днепр-1
Минай
4 : 0
завершен
01 ноября 2021, 18:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.394.677.72
Мелбет 1.39 4.18 8.60
1XBET 1.38 4.40 8.50

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Мелбет больше шансов на победу в этом матче у «Днепра-1», ставки на победу которого с форой (-1) принимают по коэффициенту 1.65. Сделать прогноз на сенсационную победу «Миная» можно по коэффициенту 7.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.17. На исход «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Днепр-1» после десяти сыгранных матчей расположился на пятом месте в турнирной таблице и продолжает бороться за еврокубковые места. В минувших турах коллектив Игоря Йовичевича сыграл с киевским «Динамо», которому уступил (0:2), а туром ранее сразился с ковалевским «Колосом» и в этой игре проблем не имел, победив со счётом 2:0.

«Минай» не может выиграть уже длительное время, и такие результаты, конечно же, отражаются на турнирном положении команды. Закарпатский коллектив находится в зоне вылета, набрав всего восемь очков в десяти матчах. В минувших встречах клуб расписал две ничьи, сначала с «Десной» (0:0), а затем и с «Рухом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Днепр-1» победил в четырех из шести крайних поединков
  • Безвыигрышная серия «Миная» насчитывает 12 матчей
  • Две минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5
  • Шесть из семи последних игр с участием «Днепра-1» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Конечно, мы увидим игру с явным преимуществом домашней команды, которая создаст много моментов у ворот своего соперника и оформит необходимый для себя результат. Сделать ставку на победу «Днепра-1» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.72 1.79 2.01
Мелбет 1.82 1.99
1XBET 2.00 1.81
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Все комментарии
82sytrud38tk
82sytrud38tk
01 ноября в 18:31
Футбольный клуб «Днепр-1» одержит победу.
pa482q893q3u
pa482q893q3u
01 ноября в 18:31
Футбольный клуб «Днепр-1» выиграет матч.
Gahi
Gahi
01 ноября в 18:24
Победа хозяев и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
01 ноября в 16:15
Днепр выиграет этот матч
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