«Днепр-1» — «Минай». Прогноз на матч чемпионата Украины (24.04.2021)

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вчера, 06:30

В 23-м туре УПЛ «Днепр-1» примет на своем поле «Минай». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Днепр-1» явным фаворитом поединка и предлагает коэффициент 1.66 на победу хозяев. Победа «Миная» оценивается в 5.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.00.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.85, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.84.

Форма команд

«Днепр-1» немного сбавил обороты после хорошей серии матчей в чемпионате и в последних двух турах набрал всего одно очко. Команда делит 7-8 места с «Александрией» и вряд ли сможет подняться выше по турнирной таблице. В прошлом туре «Днепр-1» сыграл вничью с «Колосом» (1:1), а неделей ранее уступил «Динамо» Киев (0:2).

«Минай» на одно очко опережает последнюю команду чемпионата, проведя на одну игру больше. Команде угрожает понижение в классе. «Минай» проводит первый сезон в УПЛ , поэтому главной задачей для клуба остается сохранение места в главном чемпионате страны. В прошлом туре «Минай» проиграл «Львову» (0:1), а туром ранее обыграл на своем поле «Десну» (3:1).

Информация для ставок

«Днепр-1» проиграл 2 из последних 10 матчей в чемпионате

«Минай» выиграл 2 из последних 10 матчей в чемпионате

В матче первого круга победу одержал «Минай» (3:2)

В пяти из шести последних матчей каждой из команд сыграла ставка на ТМ 2.5

Прогноз

«Днепр-1» находится в лучшей форме, чем «Минай», и имеет гораздо больше шансов на успех в этой встрече. Предполагаем, что много мячей в этом матче болельщики не увидят. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.66 или на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.96 в букмекерской конторе Мелбет.