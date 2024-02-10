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«Дженоа» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (11.02.2024)

сегодня, 09:02
Аталанта

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Аталанте» и предлагает коэффициент на ее победу – 2.1. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.95. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.65. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Дженоа» имеет неплохую серию без поражений, но большинство этих матчей завершились ничейным результатом. Тем не менее, команда уверенно себя чувствует в середине турнирной таблицы и занимает 11 место с набранными 29 баллами. Коллектив отстает на три пункта от «Торино», но имеет прочный запас перед зоной вылета. В поединке с набравшей ход «Аталантой», хозяева намерены как минимум не проиграть. В прошлой игре «Дженоа» сыграл вничью с «Эмполи» (0:0), а ранее обыграла на своем поле «Лечче» (2:1).

«Аталанта» выиграла уже несколько матчей подряд и стремится к Лиге Чемпионов по итогам сезона. Сейчас клуб из Бергамо занимает четвертое место с 39 баллами и отстает от «Милана» на 10 пунктов. Подопечные Гасперини должны на данный момент сосредоточиться на том, чтобы не пропустить конкурентов, которые идут позади. Два поединка «Аталанты» завершились победами над «Лацио» (3:1) и «Удинезе» (2:0).

Информация для ставок

  • Пять из десяти последних матчей «Дженоа» завершились ничьими
  • «Аталанта» проиграла три из десяти последних выездных поединков
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Аталанты»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды давно не проигрывали, и каждая из них постарается этого избежать в текущем плане. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
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сегодня в 15:18
“Дженоа” дома будет играть на победу. Но не факт что сдюжить.
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сегодня в 15:15
“Аталанта” находится в хорошей форме и наверняка сможет забить, а “Дженоа” будет стараться не уступить на своем поле. Так что ставлю на тотал больше 2,5 голов.
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bp3cpme5g954
сегодня в 12:58
Думаю, что в этом матче обе команды смогут забить, так как они обладают сильными атакующими линиями. Поэтому, я бы поставил на то, что обе команды забьют.
pa8bbfhs4zdn
pa8bbfhs4zdn
сегодня в 12:51
Ставка на «обе забьют» выглядит привлекательной.
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
сегодня в 10:36
Аталанта победит в этом матче..
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