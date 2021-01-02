«Дженоа» — «Лацио»: прогноз на матч Серии A (03.01.2021)

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02 января 2021, 10:48

«Дженоа» и «Лацио» сыграют в 15-м туре чемпионата Италии. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Заключить пари с условием, что победит «Лацио», букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.70. Ставки с ничейным результатом поединка принимаются за 3.96, а победа «Дженоа» идет за 5.75.

Аналитики БК также считают, что игра получится результативной. Ставки на ТБ (2,5) отмечены котировкой 1.77, ТМ(2,5) – 2.22.

Форма команд

Этот сезон в чемпионате Италии складывается не лучшим образом для «Дженоа», команда идет в зоне вылета, добыв всего две победы за 14 туров. Перед уходом на короткий перерыв «грифоны» переиграли в гостях прямого конкурента в лице — «Специю» (2:1).

«Лацио» тоже не отличается былой стабильностью в этой кампании. Сейчас римляне расположились на восьмом месте в рейтинге, а отставание от зоны еврокубков составляет три очка.

Перед паузой подопечные Симоне Индзаги уступили в гостях «Милану» со счетом 2:3. Это фиаско стало для «орлов» уже пятым в чемпионате.

Информация для ставок

• В 9 из 10 домашних матчей «Дженоа» сыграла ставка на ТБ (2,5)

• «Дженоа» пропускал минимум два гола в 6 прошлых домашних играх

• «Дженоа» не побеждал в шести предыдущих поединках на своем поле

• В четырех прошлых очных встречах соперников на стадионе «Дженоа» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

В этом матче мы предлагаем воздержаться от ставок в пользу фаворита. Более надежно выглядит исход с ТБ (2,5) за 1.77 по линии БК Бетсити.

В очных противостояниях «Дженоа» и «Лацио» не закрываются в обороне, показывая высокую результативность. К открытой игре также располагает турнирное положение команд.