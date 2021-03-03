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«Дженоа» — «Сампдория»: прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

вчера, 10:11

В 25-м туре Серии А «Дженоа» сыграет домашний матч против «Сампдории». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров, а также прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.103.162.62
Fonbet Live! 10.00 1.20 8.50
Мелбет 3.05 3.15 2.59
Лига ставок 3.10 3.15 2.45

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.75 на победу «Сампдории», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграет ставка за 3.05, а взять победу хозяев можно за 2.85.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.07. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.81. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно за 1.75.

Форма команд

«Дженоа» после неплохого отрезка в чемпионате уже не может выиграть три матча подряд. Однако у команды хватает запаса очков, чтобы не переживать за зону вылета в Серии А. В последнем туре чемпионата Италии «Дженоа» крупно проиграл на выезде «Интеру» (0:3), а до этого сыграл вничью с «Вероной» (2:2).

«Сампдория» расположилась в самой середине таблицы, клуб занимает 10-е место. За последние пять матчей в чемпионате команда проиграла три игры. В прошлом туре «Сампдория» уступила дома «Аталанте» (0:2), а неделей ранее минимально проиграла в Риме против «Лацио» (0:1).

Информация для ставок

• «Сампдория» выиграла четыре из пяти выездных матчей против «Дженоа»
• «Дженоа» имеет домашнюю серию без поражений из шести матчей
• Четыре из пяти последних матчей «Сампдории» заканчивались тоталом меньше 2.5 мячей
• «Дженоа» не может выиграть три матча подряд в чемпионате

Прогноз

Команды находятся в середине турнирной таблицы и не решают серьезных задач. Предположим, что игра пройдет в медленном темпе и много забитых мячей болельщики не увидят. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.81.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.103.162.62
Fonbet Live! 10.00 1.20 8.50
Мелбет 3.05 3.15 2.59
Лига ставок 3.10 3.15 2.45
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:03
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Сампдория (Генуя)
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