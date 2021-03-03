«Дженоа» — «Сампдория»: прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

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вчера, 10:11

В 25-м туре Серии А «Дженоа» сыграет домашний матч против «Сампдории». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров, а также прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.75 на победу «Сампдории», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграет ставка за 3.05, а взять победу хозяев можно за 2.85.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.07. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.81. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно за 1.75.

Форма команд

«Дженоа» после неплохого отрезка в чемпионате уже не может выиграть три матча подряд. Однако у команды хватает запаса очков, чтобы не переживать за зону вылета в Серии А. В последнем туре чемпионата Италии «Дженоа» крупно проиграл на выезде «Интеру» (0:3), а до этого сыграл вничью с «Вероной» (2:2).

«Сампдория» расположилась в самой середине таблицы, клуб занимает 10-е место. За последние пять матчей в чемпионате команда проиграла три игры. В прошлом туре «Сампдория» уступила дома «Аталанте» (0:2), а неделей ранее минимально проиграла в Риме против «Лацио» (0:1).

Информация для ставок

• «Сампдория» выиграла четыре из пяти выездных матчей против «Дженоа»

• «Дженоа» имеет домашнюю серию без поражений из шести матчей

• Четыре из пяти последних матчей «Сампдории» заканчивались тоталом меньше 2.5 мячей

• «Дженоа» не может выиграть три матча подряд в чемпионате

Прогноз

Команды находятся в середине турнирной таблицы и не решают серьезных задач. Предположим, что игра пройдет в медленном темпе и много забитых мячей болельщики не увидят. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.81.