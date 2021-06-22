Эквадор — Перу.‎‎ Прогноз на матч группового этапа Кубка Америки (24.06.2021)

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сегодня, 00:18

Эквадор сыграет против Перу в рамках очередного тура групповой стадии Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок, который состоится 24 июня.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — сборная Эквадора. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на победу Перу за 3.30 и на ничейный исход за 3.20.

Форма команд

Сборная Эквадора провела на Кубке Америки два поединка. В первом матче Эквадор уступил Колумбии со счетом 0:1, а во втором сыграл вничью с Венесуэлой 2:2. Из-за неудачного старта Эквадору необходимо побеждать Перу, чтобы рассчитывать на выход из группы. Эквадор нельзя назвать сильной сборной, в Европе эта команда не дошла бы до стадии плей-офф на Евро, но на Кубке Америки у сборной есть все шансы на попадание в 1/8 финала. Команде вполне по силам пройти перуанцев, которые в последнее время не отличаются сильной атакой и хорошей формой.

Сборная Перу выиграла один матч на Кубке Америки, это был поединок против Колумбии — 2:1 в пользу перуанцев. Стартовую игру на Кубке Америки сборная провалила, проиграв Бразилии со счетом 0:4. Перу — неплохая команда, но она не отличается стабильностью. Эта сборная может выиграть несколько матчей кряду, а затем проиграть и играть вничью через раз. Поэтому сложно сказать, что ожидать от этой команды в ближайших матчах.

Информация для ставок

Сборная Перу пропустила 11 мячей в последних пяти матчах

Эквадор не побеждает четыре игры кряду

Сборная Перу выиграла два матча из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на исход с учетом форы (0) сборной Эквадора по коэффициенту 1.60. Также стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.95.

Ранее букмекеры предложили присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.90 в матче Уругвай — Чили.