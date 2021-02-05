«Эльче» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.02.2021)

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сегодня, 04:26

«Эльче» встретится с «Вильярреалом» в рамках 22-го тура Примеры. Представляем вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок. В этом сезоне «Вильярреал» возглавил Унаи Эмери, который очень хочет, чтобы его клуб доминировал в каждом матче. Дела у «подлодки» идут неплохо, команда уже добилась хороших результатов в Примере.

Ставки букмекеров

БК Бетсити считает «Вильярреал» явным фаворитом этой встречи. На победу «подлодки» можно поставить с коэффициентом 1.58. Успех «Эльче» оценивают коэффициентом 6.50, а ничейный исход — 4.10.

Форма команд

«Эльче» находится на 19-й строчке в турнирной таблице, у клуба 17 очков в активе. Клуб проводит не лучший свой сезон, существует большая вероятность, что команде не удастся сохранить прописку в Примере. Последние матчи «Эльче» не впечатляют — команда ослабела как в атаке, так и в обороне.

«Вильярреал» проводит очень хороший сезон под руководством Унаи Эмери. Команда закрепилась на пятой строчке и имеет все шансы добраться до четвертой позиции. У клуба 35 очков. «Вильярреал» очень хочет попасть в Лигу чемпионов, хоть любимым турниром Эмери и является Лига Европы. Сейчас у «Вильярреала» одна задача — стабильно набирать очки.

Информация для ставок

«Эльче» не выиграл ни одного из последних пяти матчей во всех турнирах

«Вильярреал» не проигрывает в Примере пять матчей кряду

«Эльче» в последних пяти матчах чемпионата забил 3 гола и пропустил 9 мячей

Прогноз

На то, что первый гол в этом матче будет забит «Эльче», букмекеры предлагают коэффициент 3.60. Также можно поставить на то, что хотя бы одна команда забьет три или более голов с коэффициентом 3.50. «Вильярреал» хорош в атаке и вполне может рассчитывать на обилие забитых мячей.