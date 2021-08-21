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«Эмполи» —  «Лацио». Прогноз на матч Серии А (21.08.2021)

вчера, 11:44

В первом туре чемпионата Италии нас ждет противостояние «Эмполи» и римского «Лацио». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.994.011.74
Фонбет Live! 100.00 22.00 1.02
Мелбет 4.16 3.88 1.87
1XBET 4.64 4.00 1.82
BetBoom 3.74 3.74 1.98

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров можно сделать вывод, что именно римский клуб фаворит встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.75 в БК Мелбет. Ничью предлагают взять по коэффициенту 3.9. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 4.74.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.7. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.1.

Форма команд

«Эмполи» в рамках подготовки к сезону провел три товарищеских матча, в которых удалось одержать две уверенные победы. Не обошлось и без поражения, в игре с «Удинезе» был зафиксирован счет (0:1). Также команда уже сыграла в 1/32 Кубка Италии, где получилось без проблем переиграть «Виченцу» (4:2).

«Лацио» в межсезонье получил нового главного тренера под руководством которого и проводил подготовку к сезону. В Кубке команда участия не принимала, а потому ожидает первый официальный матч в национальном чемпионате. Клуб организовал и провел достаточное количество товарищеских встреч, среди них самые интересные были с представителями высших дивизионов «Твенте» (1:0) и «Сассуоло» (1:1).

Информация для ставок

• «Эмполи» выиграл пять из семи последних поединков
• Беспроигрышная серия «Лацио» составляет пять матчей
• Последние пять очных встреч завершились победой «Лацио»
• Пять крайних игр с участием «Эмполи» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этой игре нас ожидает преимущество более квалифицированной римской команды, которая с новыми идеями Маурицио Сарри в этом сезоне намерена бороться за медали чемпионата и место в Лиге чемпионов. Коллектив приложит максимум усилий для достижения необходимого результата. Сделать ставку на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на другой матч Серии А.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.75 1.71 2.24
Мелбет 2.39 1.60
1XBET 9.78 1.06
BetBoom 3.65 1.32 2.24 1.70 1.74 2.18
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twygr3duf35n
twygr3duf35n
вчера в 16:17
Футбольный клуб Лацио (Рим) выиграет матч.
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