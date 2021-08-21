«Эмполи» —  «Лацио». Прогноз на матч Серии А (21.08.2021)

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вчера, 11:44

В первом туре чемпионата Италии нас ждет противостояние «Эмполи» и римского «Лацио». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров можно сделать вывод, что именно римский клуб фаворит встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.75 в БК Мелбет. Ничью предлагают взять по коэффициенту 3.9. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 4.74.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.7. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.1.

Форма команд

«Эмполи» в рамках подготовки к сезону провел три товарищеских матча, в которых удалось одержать две уверенные победы. Не обошлось и без поражения, в игре с «Удинезе» был зафиксирован счет (0:1). Также команда уже сыграла в 1/32 Кубка Италии, где получилось без проблем переиграть «Виченцу» (4:2).

«Лацио» в межсезонье получил нового главного тренера под руководством которого и проводил подготовку к сезону. В Кубке команда участия не принимала, а потому ожидает первый официальный матч в национальном чемпионате. Клуб организовал и провел достаточное количество товарищеских встреч, среди них самые интересные были с представителями высших дивизионов «Твенте» (1:0) и «Сассуоло» (1:1).

Информация для ставок

• «Эмполи» выиграл пять из семи последних поединков

• Беспроигрышная серия «Лацио» составляет пять матчей

• Последние пять очных встреч завершились победой «Лацио»

• Пять крайних игр с участием «Эмполи» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этой игре нас ожидает преимущество более квалифицированной римской команды, которая с новыми идеями Маурицио Сарри в этом сезоне намерена бороться за медали чемпионата и место в Лиге чемпионов. Коллектив приложит максимум усилий для достижения необходимого результата. Сделать ставку на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

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