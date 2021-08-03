«Енисей» — «Акрон». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

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вчера, 11:58

«Енисей» сыграет против «Акрона». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Енисей». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу «Акрона» по 3.60.

Форма команд

«Енисей», который ищет нового главного тренера команды, расположился на 20-м месте в турнирной таблице ФНЛ . В активе клуба — один балл. Команда не смогла выиграть ни одного поединка в ФНЛ , также клуб один раз играл вничью и трижды проигрывал. Команда забила три гола и пропустила восемь мячей. Этот клуб в товарищеских матчах проявил себя неплохо, но когда дело дошло до официальных игр, здесь «Енисей» уже не смог похвастаться хорошим уровнем игры.

«Акрон» неплохо стартовал в ФНЛ . Клуб набрал пять баллов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — одна победа, две ничьих и одно поражение. Также команда забила четыре мяча и пропустила столько же голов. В последних матчах «Акрон» выглядит хорошо, клуб в неплохой форме и имеет все шансы удивить своего оппонента в грядущем противостоянии.

Информация для ставок

● «Акрон» не проигрывает три игры кряду

● «Енисей» не побеждает пять игр кряду

● «Акрон» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что только один клуб забьет по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на ничью или победу «Акрона» по 1.67.