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«Эспаньол» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (21.01.2022)

19 января 2022, 16:59

21 января 2022 года «Эспаньол» примет «Бетис». Этот матч приходится на 22-й тур Чемпионата Испании по футболу. Игра пройдет на стадионе «РДЦЕ». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.003.112.54
Фонбет 3.15 3.25 2.35
Мелбет 3.48 3.20 2.40

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Бетиса» по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа хозяев поля в 3.00. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эспаньол» идет на 11-й строчке в турнирной таблице Примеры. У клуба 27 пунктов. Команда выиграла семь поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в восьми встречах. Всего у «попугаев» 25 забитых и 26 пропущенных мячей. «Эспаньол» в последних встречах показывает не самый лучший футбол, результаты, соответственно, такие же — поражение от «Эльче» со счетом 1:2, ничья с «Кадисом» 2:2 и победа над «Валенсией» 1:2.

«Бетис» в этом сезоне идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 пунктов. У команды 11 побед, четыре ничьи и шесть поражений. Коллектив забил 37 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах «бетикос» выиграли у «Алавеса» со счетом 4:0, а также сыграли вничью с «Райо Вальекано» 1:1 и проиграли «Сельте» 0:2. Нельзя сказать, что команда играет плохо, но она очень часто теряет очки, особенно в последнее время.

Информация для ставок

  • «Бетис» не проигрывает четыре поединка кряду
  • «Эспаньол» не побеждает три игры кряду
  • У «Бетиса» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40. Атакующий потенциал у этих клубов есть, они много забивают, особенно в последних встречах. Фаворитом противостояния являются гости.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.41 1.93 1.89 1.52 2.49
Мелбет 2.06 1.89
Все комментарии
Gahi
Gahi
19 января в 23:57
Обе команды забьют и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
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19 января в 21:28
Футбольный клуб «Бетис» выиграет матч.
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19 января в 19:28
Футбольный клуб «Бетис» одержит победу.
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