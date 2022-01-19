«Эспаньол» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (21.01.2022)

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19 января 2022, 16:59

21 января 2022 года «Эспаньол» примет «Бетис». Этот матч приходится на 22-й тур Чемпионата Испании по футболу. Игра пройдет на стадионе «РДЦЕ». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Бетиса» по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа хозяев поля в 3.00. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эспаньол» идет на 11-й строчке в турнирной таблице Примеры. У клуба 27 пунктов. Команда выиграла семь поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в восьми встречах. Всего у «попугаев» 25 забитых и 26 пропущенных мячей. «Эспаньол» в последних встречах показывает не самый лучший футбол, результаты, соответственно, такие же — поражение от «Эльче» со счетом 1:2, ничья с «Кадисом» 2:2 и победа над «Валенсией» 1:2.

«Бетис» в этом сезоне идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 пунктов. У команды 11 побед, четыре ничьи и шесть поражений. Коллектив забил 37 голов и пропустил 24 мяча. В последних встречах «бетикос» выиграли у «Алавеса» со счетом 4:0, а также сыграли вничью с «Райо Вальекано» 1:1 и проиграли «Сельте» 0:2. Нельзя сказать, что команда играет плохо, но она очень часто теряет очки, особенно в последнее время.

Информация для ставок

«Бетис» не проигрывает четыре поединка кряду

«Эспаньол» не побеждает три игры кряду

У «Бетиса» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40. Атакующий потенциал у этих клубов есть, они много забивают, особенно в последних встречах. Фаворитом противостояния являются гости.