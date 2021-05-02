«Эспаньол» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (02.05.2021)

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вчера, 13:18

«Эспаньол» примет «Малагу» в рамках очередного тура испанской Сегунды 2 мая. Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет считают фаворитом этого матча «Эспаньол». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 1.32. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 4.80. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 2.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эспаньол» набрал 74 балла и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 победы, восемь ничьих и шесть поражений. В последних играх «Эспаньол» очень хорош, команда мотивирована и наверняка захочет выплеснуть эту мотивацию именно на «Малаге». Каталонский клуб не хочет уступать первую строчку «Мальорке», поэтому в матче стоит ожидать настоящую борьбу.

«Малага» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 49 баллов. Всего в этом сезоне у «Малаги» 13 побед, десять ничьих и 13 поражений. Клуб неплох в последних поединках, но нельзя сказать, что «Малага» готова дать бой такому именитому сопернику, как «Эспаньол». Скорее всего, «анчоусы» выйдут на этот матч с целью не пропустить много голов.

Информация для ставок

«Малага» выиграла всего два матча из последних пяти

«Эспаньол» забил 14 мячей в последних пяти играх

У «Эспаньола» серия из 13 игр кряду без поражений

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал голов больше 3,5 по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на то, что в этом матче хозяева поля забьют первый гол с 1-й по 15-ю минуту — 3.60.

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