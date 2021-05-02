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«Эспаньол» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (02.05.2021)

вчера, 13:18

«Эспаньол» примет «Малагу» в рамках очередного тура испанской Сегунды 2 мая. Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.0111.12
Лига Ставок 1.42 4.40 7.60
Фонбет Live! 1.38 4.50 9.50
Мелбет 1.38 4.52 8.20
1XBET 1.31 9.30 4.54
BetBoom 1.38 4.55 9.50

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет считают фаворитом этого матча «Эспаньол». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 1.32. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 4.80. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 2.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эспаньол» набрал 74 балла и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 победы, восемь ничьих и шесть поражений. В последних играх «Эспаньол» очень хорош, команда мотивирована и наверняка захочет выплеснуть эту мотивацию именно на «Малаге». Каталонский клуб не хочет уступать первую строчку «Мальорке», поэтому в матче стоит ожидать настоящую борьбу.

«Малага» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 49 баллов. Всего в этом сезоне у «Малаги» 13 побед, десять ничьих и 13 поражений. Клуб неплох в последних поединках, но нельзя сказать, что «Малага» готова дать бой такому именитому сопернику, как «Эспаньол». Скорее всего, «анчоусы» выйдут на этот матч с целью не пропустить много голов.

Информация для ставок

  • «Малага» выиграла всего два матча из последних пяти
  • «Эспаньол» забил 14 мячей в последних пяти играх
  • У «Эспаньола» серия из 13 игр кряду без поражений

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал голов больше 3,5 по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на то, что в этом матче хозяева поля забьют первый гол с 1-й по 15-ю минуту — 3.60.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.49 1.90 1.97 1.47 2.80
Лига Ставок 2.60 1.47 1.82 1.92 1.45 2.65
Мелбет 1.89 2.00
1XBET 2.62 1.49 4.03 1.23 1.47 2.68
BetBoom 2.73 1.41 1.87 1.87 1.46 2.55
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shlomo
shlomo
вчера в 13:28
Возможна результативная ничья
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