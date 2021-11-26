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«Эспаньол» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (28.11.2021)

26 ноября 2021, 21:37

«Эспаньол» сыграет против «Реала Сосьедад» в рамках 15-го тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Испания. Примера 2021/2022
Эспаньол
Реал Сосьедад
1 : 0
завершен
28 ноября 2021, 18:15
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.333.322.38
Фонбет 2.95 3.10 2.55
Мелбет 3.19 3.28 2.41
1XBET 3.19 3.28 2.41
BetBoom 2.97 3.02 2.62

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Реал Сосьедад». Победа гостей оценивается коэффициентом 2.30. В ничейный исход верят за 3.25, как и в победу хозяев поля.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.95.

Форма команд

«Эспаньол» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба 17 баллов. В последних матчах «Эспаньол» проиграл «Барселоне», а также выиграл у «Гранады» и уступил «Хетафе».

«Реал Сосьедад» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 29 очков. В последних играх «Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией», а также победил «Осасуну» и поделил очки с «Атлетиком» из Бильбао.

Информация для ставок

  • «Реал Сосьедад» проиграл один матч из последних десяти во всех турнирах
  • «Эспаньол» проиграл два матча из последних пяти
  • У «Сосьедада» три забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80. «Реал Сосьедад» в последнее время стал чаще пропускать, а с атакой у команды в этом сезоне нет никаких проблем, клуб из Страны Басков забивает прилично как в Примере, так и в других турнирах.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.75 2.20
1XBET 1.11 7.05
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